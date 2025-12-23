Dubai gayrimenkul piyasası, 2025’i rekorlarla kapattı

Dubai Land Department verilerine göre, yıl boyunca gerçekleşen işlemler toplamda 624 milyar AED’yi aşarken, Kasım ayı Dubai gayrimenkul tarihinde kaydedilen en güçlü aylardan biri oldu. Tek bir ayda on dokuz bini aşkın işlem yapılması, talebin yalnızca belirli bir segmente değil; konut, ticari ve off-plan projeler dahil olmak üzere tüm pazara yayıldığını ortaya koydu. Bu tablo, Dubai’de gayrimenkul ivmesinin yavaşlamadığını, aksine daha da hızlandığını ortaya koyuyor.

Bu güçlü performansın arkasında ise yalnızca piyasa dinamikleri değil, makroekonomik göstergeler de yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisinin 2026 yılında yüzde 5,6 oranında büyümesinin öngörülmesi; yabancı yatırım artışı ve nüfus büyümesiyle birlikte gayrimenkul piyasasını yapısal olarak destekliyor. Ekonomik genişleme, yatırımcı güvenini artırırken, Dubai’de gayrimenkulü kısa vadeli kazançların ötesinde uzun vadeli bir değer alanı haline getiriyor.

Dubai’yi küresel yatırımcılar açısından cazip kılan bir diğer unsur ise sunduğu esnek ödeme modelleri. Teslim sonrası ödeme seçenekleri, sıfır faizli planlar ve aylık düşük oranlı ödeme modelleri sayesinde Dubai’de gayrimenkul sahibi olmak, çoğu yatırımcının düşündüğünden çok daha erişilebilir bir noktaya taşınmış durumda. Bu yapı, özellikle ilk kez yatırım yapacak olanlar için pazara giriş bariyerlerini önemli ölçüde düşürüyor.

Tüm bu gelişmeler, Dubai’de doğru yatırımın yalnızca doğru projeyi seçmekle değil, doğru danışmanlıkla mümkün olduğunu da bir kez daha gösteriyor. LER Properties, 2025 yılı boyunca pazardaki bu güçlü ivmeyi yakından takip ederek, Türk yatırımcılara yalnızca satış odaklı değil, uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyen bir yaklaşım sundu. Seçili proje portföyü, güçlü geliştirici iş birlikleri ve şeffaf süreç yönetimiyle LER Properties, Dubai gayrimenkul piyasasında güvenilir bir referans noktası olmayı sürdürdü.

LER Properties Kurucusu Burak Güler, Dubai’deki tabloyu değerlendirirken, piyasada yaşanan hareketliliğin geçici olmadığının altını çiziyor. Güler’e göre bugün Dubai’de gördüğümüz büyüme, güçlü ekonomik temellere dayanan yapısal bir dönüşümün sonucu. Doğru lokasyon ve doğru projelerde konumlanan yatırımcılar için önümüzdeki yıllar, sürdürülebilir ve yüksek potansiyelli fırsatlar barındırıyor.

Dubai gayrimenkul piyasası, 2025’te kırılan rekorların ardından 2026’ya daha da sağlam bir zeminde giriyor. Ekonomik göstergeler, artan yatırımcı ilgisi ve güçlü talep dinamikleri; Dubai’yi önümüzdeki dönemde de küresel gayrimenkul piyasalarının en dikkat çeken merkezlerinden biri olarak konumlandırıyor.