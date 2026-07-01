Dünya Bankası, Çin'e kredi vermeyi 2031'de sonlandırıyor

FT'nin gördüğü öneri özetine göre bu adım, Çin'in Washington merkezli kurumdan borçlanan ülke statüsünü kaybetmesi anlamına geliyor. Dünya Bankası yetkilisi konuya ilişkin, "Bu adım, Çin'in mezun olduğu yeni bir çerçeve dönemini simgeliyor" dedi. Kuruluşun Çin'e verdiği kredilerin 2017'deki yıllık 2,4 milyar dolardan 2025'te 750 milyon dolara gerilediği belirtildi.

Dünya Bankası'nın bu kararı, Trump yönetiminin ve diğer ülkelerin Çin'e kredi verilmesine son verilmesi yönündeki yıllardır süren baskılarının ardından geldi. ABD Hazinesi, diğer kalkınma bankalarını da Dünya Bankası'nı izlemeye davet etti. Hazine'nin açıklamasında, "Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in çok taraflı kurumlardan kaynak almaması gerekiyor" ifadesine yer verildi. Üst düzey bir ABD yetkilisi de Çin planındaki dilin "modern tarihin en sert ifadelerinden biri" olduğunu ve Polonya ile yapılan benzer anlaşmanın bile ötesine geçtiğini vurguladı.

Dünya Bankası'nın bu ay Polonya için de benzer bir geçiş planı üzerinde anlaştığı ve söz konusu ülkeye verilen kalkınma kredilerinin 2031'de sona erdirileceği hatırlatıldı. Polonya planının aksine Çin için hazırlanan belgede herhangi bir istisna hükmüne yer verilmedi.