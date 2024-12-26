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Dünya Bankası, Çin'in büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Çin ekonomisine yönelik 2024, 2025 büyüme tahminini yükseltti.

Haber Merkezi
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Dünya Bankası, Çin'in büyüme tahminini yükseltti
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Dünya Bankası, Çin'in 2024 ve 2025 yılları için gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahminlerini, son dönemdeki politika gevşemesinin ve yakın vadeli ihracat gücünün etkisini hesaba katarak yükselttiğini açıkladı.

Dünya Bankası bugün yaptığı açıklamada, Çin'in GSYH büyümesinin 2024'te yüzde 4,9 olmasını bekledini belirtti. Kuruluş, böylelikle daha önce öngördüğü yüzde 4,8'i yüzde 4,9'a yükseltti.

Dünya Bankası, 2025 yılı için büyümenin yüzde 4,5'e düşmesi beklenirken, bu oran kuruluşun daha önceki %4,1'lik tahmininden daha yüksek.

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