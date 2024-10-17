Dünya Bankası: Filistin toprakları ekonomik çöküşe yaklaşıyor

Dünya Bankası, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Büyüme" raporunu yayımladı.

Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekonomilerinin dünyanın geri kalanına yetişemediği, bölgede kişi başına düşen ortalama gelirin son 50 yılda sadece yüzde 62 arttığı aktarıldı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da çatışmaların artırdığı belirsizlikler nedeniyle büyümenin durgun seyretmeye devam ettiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Bölgenin ekonomik büyüme hızının 2023'te yüzde 1,8 olduğu hatırlatılan raporda, büyümede bu yıl öngörülen sınırlı artışın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinden kaynaklandığı ifade edildi. Raporda, KİK ekonomilerinin büyüme hızının 2023'teki yüzde 0,5 seviyesinden 2024'te yüzde 1,9'a çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Bankanın raporunda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin geri kalanında ise büyümenin yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

"Filistin toprakları ekonomik çöküşe yaklaşıyor" uyarısı

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların halihazırda ağır insani ve ekonomik kayıplara yol açtığı vurgulanan raporda, Filistin topraklarının kayıtlardaki en büyük ekonomik daralma ile ekonomik çöküşe yaklaştığına dikkat çekildi.

Raporda, derinleşen insani krizin ortasında Gazze ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 86'lık sarsıcı bir daralmayla neredeyse tamamen durma noktasına geldiği kaydedilerek, Batı Şeria'da da ekonominin bu yılın ikinci çeyreğinde, büyük ölçüde hareketlilikteki daha sıkı kısıtlamalar, tüketimdeki düşüş ve ciddi mali kriz nedeniyle yüzde 23 daraldığı aktarıldı.

Çatışmalardan etkilenen Lübnan'da da görünümün oldukça belirsiz olduğu ve çatışmanın gidişatına göre şekilleneceği belirtilen raporda, Ürdün ve Mısır gibi diğer komşu ülkelerin de turizm ve mali gelirlerindeki düşüşlerden etkilendiği ifade edildi.