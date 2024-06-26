Dünya Bankası: İşçi dövizlerindeki artış geçen yıl yavaşladı

Banka, göç ve kalkınmaya ilişkin raporunu "İşçiDövizleri 2023'te Yavaşladı, 2024'te Daha Hızlı Artması Bekleniyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, işçi dövizlerinin düşük ve orta gelirli ülkeler için önemli bir dış finansman kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

İşçi dövizlerindeki artışın 2021-2022'deki güçlü büyüme döneminin ardından geçen yıl yavaşladığı belirtilen raporda, söz konusu akışın 2023'te tahmini 656 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Raporda, geçen yıl işçi dövizlerindeki yüzde 0,7'lik sınırlı artışın bölgesel büyümedeki büyük farklılıkları yansıttığına dikkat çekildi.

Düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerindeki artışın 2024'te hızlanmasının beklendiği kaydedilen raporda, bu yıl yüzde 2,3 oranında artış öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, bölgelere göre gönderilen işçi dövizlerinin 2023'te Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 7,7, Güney Asya'da yüzde 5,2, Doğu Asya ve Pasifik'te yüzde 4,8 arttığı belirtildi.

Sahra Altı Afrika'da ise işçi dövizlerinin geçen yılyüzde 0,3 azaldığı ifade edilen raporda, bu azalışın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık yüzde 15'i, Avrupa ve Orta Asya'da da yüzde 10,3'ü bulduğu aktarıldı.

Raporda, işçi dövizlerini göndermenin hala çok maliyetli olduğu belirtilerek, geçen yılın son çeyreğinde 200 doları göndermenin küresel ortalama maliyetinin gönderilen tutarın yüzde 6,4'ü olduğu ve bu oranın geçen yıl yüzde 6,2 olarak kaydedildiği bildirildi.