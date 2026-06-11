Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü: Türkiye beklentisi de geriledi

Dünya Bankası, küresel ekonomiye ilişkin güncellenen tahminlerinde 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e çekti. Jeopolitik riskler ve enerji arzına ilişkin belirsizliklerin ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü.

Raporda, enerji arzındaki kesintilerin sürmesi ve jeopolitik gerilimlerin derinleşmesi halinde küresel büyümenin yüzde 1,3 seviyesine kadar gerileyebileceği belirtildi.

Gelişmekte olan ekonomilere aşağı yönlü revizyon

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkeler için 2026 büyüme tahminini yüzde 4,0'tan yüzde 3,6'ya düşürdü. Küresel talepteki yavaşlama, finansman koşulları ve artan belirsizliklerin bu ülkelerin büyüme performansını sınırlayabileceği değerlendirildi.

Çin ve Euro Bölgesi'nde büyüme beklentisi geriledi

Çin ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahmini yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye indirildi. Euro Bölgesi için büyüme beklentisi ise yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e çekildi.

Dünya Bankası, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 2,2 seviyesinde korudu.

En sert revizyon Orta Doğu'da!

Raporda en dikkat çekici aşağı yönlü revizyon Orta Doğu’da oldu. Dünya Bankası, Orta Doğu'nun 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 1,6'ya düşürdü.

Enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve bölgesel gerilimlerin ekonomik faaliyet üzerinde önemli risk oluşturmaya devam ettiği izlendi.

Türkiye için büyüme beklentisi de sert düştü

Dünya Bankası, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini ise 0,9 puan aşağı yönlü revizyonla yüzde 3,7'den 2,8'e indirirken, 2027 büyüme beklentisini de Ocak 2026'da yayımladığı raporda olan yüzde 4,4'ten yüzde 3,7'ye indirdi.