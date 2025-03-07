Dünya Bankası: Lübnan'ın yeniden inşası için 11 milyar dolara gerekli

Dünya Bankası'nın, Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi ile hazırladığı "Lübnan Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi" raporu yayımlandı.

Ülke genelinde 8 Ekim 2023-20 Aralık 2024 döneminde 10 sektördeki hasar, kayıp ve ihtiyaçların değerlendirildiği raporda, Lübnan'ı etkileyen çatışmaların ardından ülkenin yeniden inşası ve toparlanması için 11 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Raporda, bu tutarın 3 ila 5 milyar dolarının kamu finansmanıyla karşılanması gerekeceğinin tahmin edildiği ve bunun 1 milyar dolarlık kısmının altyapı sektörlerine ayrılacağı aktarıldı.

Dünya Bankasının raporunda, çoğunluğu konut, ticaret, sanayi ve turizm sektörlerine yönelik olarak ise 6 ila 8 milyar dolar özel sektör finansmanı gerekeceği kaydedildi.

Çatışmanın ekonomik maliyeti 14 milyar dolar

Çatışmanın Lübnan'a ekonomik maliyetinin 14 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilen raporda, fiziksel yapılardaki hasarın 6,8 milyar dolar olarak hesaplandığı, azalan verimlilik, kaybedilen gelirler ve işletme maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik kayıpların ise 7,2 milyar dolara ulaştığının değerlendirildiği bildirildi.

Raporda, konut sektörünün en fazla zarar gören alan olduğu, burada meydana gelen hasarın 4,6 milyar dolar olarak tahmin edildiği belirtildi. Ayrıca ticaret, sanayi ve turizm sektörünün büyük ölçüde etkilendiği ve ülke genelindeki kayıpların 3,4 milyar dolar olarak öngörüldüğü kaydedildi.

Makroekonomik değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, çatışmanın etkilerinin Lübnan'ın 2024 yılı reel Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 7,1 daralmasına neden olduğu vurgulandı.

Raporda, 2024 sonu itibarıyla Lübnan'ın 2019'dan bu yana kümülatif GSYH düşüşünün yüzde 40'a yaklaşarak çok yönlü ekonomik gerilemenin etkilerini artırdığı ve ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini etkilediği ifade edildi.