Dünya Bankası uyardı: Korumacılık dalgası serbest ticaret dönemini bitiriyor mu?

Küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve jeopolitik kırılganlıkların tırmandığı haziran döneminde, uluslararası ticaretin omurgasını oluşturan serbest piyasa modeli en ağır sınavlarından birini veriyor. Dünya Bankası tarafından yayımlanan en son makroekonomik projeksiyon raporları incelendiğinde, çok taraflı ticaret sisteminin yerini korumacı gümrük politikalarına ve bölgesel ticaret bloklarına bırakmaya başladığı görülüyor. Küresel sermaye akışlarını ve sınır ötesi yatırımları yakından ilgilendiren bu resmi analiz, onlarca yıldır dünya ekonomisini büyüten serbest ticaret doktrininin, ulusal güvenlik gerekçeleri ve yerli üretimi koruma refleksleri nedeniyle yapısal bir daralma döngüsüne girdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Korumacı gümrük duvarları imalat sanayisinde üretken kapasiteyi kısıtlıyor

Uluslararası ticaret örgütlerinin ve kalkınma bankalarının veri setleri makro açıdan incelendiğinde, korumacı tedbirlerin lojistik ve girdi maliyetleri üzerinde domino etkisi yarattığı anlaşılmaktadır. Gelişmiş ekonomilerin tedarik zincirlerinde dışa bağımlılığı azaltmak adına devreye soktuğu ek gümrük vergileri ve ithalat kotaları, hammadde akışını yavaşlatarak fabrikalardaki sanayi çarklarının dönme hızını doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Dünya Bankası analizleri, serbest ticaret rejiminden bu ani kopuşun küresel ölçekte asimetrik bir ekonomik tablonun doğmasına yoğunlaştığını gösterirken; artan gümrük bariyerlerinin serbest emtia piyasası içindeki fiyat şeffaflığını bozduğunu ve küresel enflasyonist baskıları besleyen kalıcı bir enstrümana dönüştüğünü tescilliyor.

Gelişmekte olan piyasası üzerinde yükselen genç istihdamı ve büyüme riski

Madalyonun sosyal ve finansal istikrar boyutu değerlendirildiğinde, ticaret savaşlarının küresel iş gücü piyasasında en çok genç nüfusu kırılgan hale getirdiği verilerle doğrulanmaktadır. Dünya Bankası raporunda, serbest ticaret kanallarının tıkanmasının özellikle ihracata dayalı büyüme modeli uygulayan gelişmekte olan piyasası ekonomilerinde üretken yatırımları ve yeni iş sahası açma kapasitesini doğrudan sınırladığı belirtiliyor. Küresel ihracat hacmindeki bu daralma ve lojistik koridor kısıtlamaları, imalat sanayisindeki istihdam iştahını düşürerek genç nüfustaki işsizlik oranlarının istenen hızda aşağı çekilmesinin önündeki en büyük yapısal barikatı oluşturuyor ve sosyal transfer harcamaları üzerinde ek bütçe baskıları yaratıyor.

Tedarik zincirinde bölgesel tekelleşme ve esnek endeksli piyasaların geleceği

Dağıtım kanalları, sınır ötesi taşımacılık ve küresel kontratların yapısı analiz edildiğinde, çok uluslu şirketlerin maliyetleri düşürmek adına rotayı küresel tedarik zincirleri yerine yakın coğrafyalardan tedarik stratejilerine çevirdiği görülmektedir. Bu yapısal dönüşüm, gaz ve petrol ticaretinden çip üretimine kadar pek çok stratejik sektörü bölgesel tekellerin insafına bırakma riski barındırıyor. Özetle Dünya Bankası’nın paylaştığı bu sarsıcı veriler, serbest ticaretin korumacı politikalar karşısında güç kaybettiğini kanıtlasa da, önümüzdeki çeyreklerde küresel ticaret endeksinin yeniden kalıcı bir büyüme trendine kavuşması tamamen hükümetlerin korumacı duvarları ne ölçüde esneteceğine bağlı kalmaya devam edecektir.