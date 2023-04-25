Dünya Bankası'ndan Balkanlar raporu: Büyümede seviye, pandemi öncesi

Dünya Bankası'nın Batı Balkanlar bölgesi için yayınladığı altı aylık ekonomik rapora göre, Arnavutluk, Bosna, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın ekonomileri, devam eden fiyat artışlarına rağmen 2023'te yüzde 2,6 olarak tahmin edilen ekonomik büyümeye yakın hareket ediyor.

Bu, yüksek enerji ve gıda fiyatları, olumsuz hava koşulları, sıkılaşan finansal koşullar ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan yansımalar gibi zorluklara rağmen pandemi öncesi büyüme seviyelerini aşmayı başardıklarını gösteriyor.

Raporda, büyümenin bazı ülkelerde özel tüketim, ihracat ve kamu yatırımlarıyla desteklenmesi beklenirken, bölgenin gelecekteki şoklara hazırlanmak için tamponları yeniden inşa etmesi ve daha sürdürülebilir ve daha yeşil büyümeye hazırlanmak için arz yanlı reformları gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu amaçla, bölgedeki ülkelerin piyasa rekabeti seviyelerini artırması, yüksek kaliteli yatırımları çekmesi ve bölgesel entegrasyonu hızlandırması gerekiyor.

Dünya Bankası Batı Balkanlar Ülke Direktörü Xiaoqing Yu, "Birden fazla ekonomik şokun sunduğu fırtınayı atlatmaya devam etmek için ülkeler, orta vadede üretkenliği artıran reformları izleyerek yüksek getiri elde edebilir" dedi. Banka, bölgedeki enflasyonun 2022'de yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, gıda enflasyonunun ortalama yüzde 20 olduğunu ve 2023'ün başlarında fiyat baskılarının hala yüksek kaldığını ve para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirdiğini de belirtti.