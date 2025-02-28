Dünya Bankası'ndan Hindistan'a büyüme uyarısı

Dünya Bankası, Hindistan ekonomisine dair "Bir Nesil İçinde Yüksek Gelirli Bir Ekonomi Olmak" başlıklı çalışmasını yayımladı. Söz konusu rapora ilişkin yapılan açıklamada, Hindistan'ın 2000-2024 yıllarında ortalama yüzde 6,3'lük hızlı büyüme temposuna işaret edilerek ülkenin geçmişteki başarılarının gelecekteki hedefleri için temel oluşturduğu belirtildi.

Ancak bu hedefe ulaşmak için reformların ve bunların uygulanmasının da en az hedefin kendisi kadar iddialı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, gelecek 22 yılda Hindistan'ın büyüme yörüngesine ilişkin senaryolar değerlendirildi.

Yıllık ortalama yüzde 7,8 büyüme gerekli

Açıklamada, ülkenin yüksek gelir statüsüne ulaşmasını sağlayan senaryonun, Hindistan'ın eyaletler arasında daha hızlı ve kapsayıcı bir büyüme gerçekleştirmesi, toplam yatırımı 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 33,5'inden yüzde 40'ına çıkarması, iş gücüne katılımı yüzde 56,4'ten yüzde 65'in üzerine çıkarması ve verimlilik artışını hızlandırmasını gerektirdiği aktarıldı.

Hindistan'ın 2047 yılına kadar hedefine ulaşabilmesi için yıllık ortalama yüzde 7,8 büyümesinin gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, geçen 3 mali yılda ülkenin ortalama büyüme hızını yüzde 7,2'ye yükselttiği anımsatıldı. Açıklamada, bu ivmeyi sürdürmek ve ortalama yüzde 7,8'lik büyüme oranına ulaşmak için politika eylemleri de önerildi.