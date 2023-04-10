Dünya Bankası'ndan küresel ekonomiye umut revizyonu

Dünya Bankası Başkanı David Malpass Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 küresel büyüme tahminin yüzde 2'ye revize ettiklerini açıkladı.

Ocak ayında banka tarafınan yapılan 1,7'lik küresel büyüme tahmininde gerçekleştirilen yukarı yönlü revizyona ise sebep olarak ABD dahil bazı gelişmiş ekonomilerin ocak ayında yapılan tahminden biraz daha iyi durumda oldukları gösterildi.

Ancak Malpass, bankacılık sektöründeki kargaşanın ve yüksek petrol fiyatlarının bu yıl içinde büyüme beklentileri üzerinde yeniden aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.



