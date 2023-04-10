Dünya Bankası'ndan küresel ekonomiye umut revizyonu
Dünya Bankası Başkanı David Malpass tarafından yapılan bir açıklamaya göre, küresel ekonomik görünümün ocak ayındaki tahminlerden daha olumlu bir şekilde ilerliyor olması sebebiyle, küresel ekonomi bu yıl önceki tahmin olan yüzde 1,7'nin aksine, yüzde 2 büyüyebilir.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 küresel büyüme tahminin yüzde 2'ye revize ettiklerini açıkladı.
Ocak ayında banka tarafınan yapılan 1,7'lik küresel büyüme tahmininde gerçekleştirilen yukarı yönlü revizyona ise sebep olarak ABD dahil bazı gelişmiş ekonomilerin ocak ayında yapılan tahminden biraz daha iyi durumda oldukları gösterildi.
Ancak Malpass, bankacılık sektöründeki kargaşanın ve yüksek petrol fiyatlarının bu yıl içinde büyüme beklentileri üzerinde yeniden aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.