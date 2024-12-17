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Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya kredi onayı

Dünya Bankası, Nijerya'nın kırsal yol altyapısını iyileştirmeyi amaçlayan "Kırsal Erişim Tarımsal Pazarlama Projesi" için 500 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Haber Merkezi
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Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya kredi onayı
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Tarım ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Devlet Bakanı Sabi Aliyu Abdullahi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Bankasının, "Kırsal Erişim Tarımsal Pazarlama Projesi" için 500 milyon dolarlık imtiyazlı krediyi onayladığını bildirdi.

Nijerya federal hükümeti ve eyalet hükümetlerinin de projeye 100 milyon dolarlık eş finansman sağladığını aktaran Abdullahi, projenin tarımsal pazarlama, gıda güvenliği, ekonomik büyüme ile kalkınmayı teşvik edeceğini söyledi.

Abdullahi, projenin somut ve sürdürülebilir altyapı tesisleriyle kırsal ekonomiyi desteklemeyi amaçladığını ve Nijeryalıların yüzde 70’inden fazlasının yaşadığı 19 eyalette yürütüldüğünü söyledi.

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