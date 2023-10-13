Dünya Bankası'nın kredi gücünü pekiştirecek anlaşma

Bankadan yapılan açıklamada, çok taraflı kalkınma bankalarıyla daha güçlü etkileşimin, Dünya Bankasının yeni stratejisinde ve "yaşanabilir bir gezegende yoksulluktan arınmış bir dünya" şeklindeki iddialı yeni vizyonunu gerçekleştirmede önemli bir unsur olduğu belirtildi.

Açıklamada, Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Inter-Amerikan Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Yeni Kalkınma Bankasının bugün imzalanan anlaşmayla Dünya Bankasına katıldığı aktarıldı.

Çok taraflı kalkınma bankalarınca halihazırda uygulanmakta veya değerlendirilmekte olan önlemlerin gelecek on yılda 300-400 milyar dolarlık ilave kredi kapasitesi sağlayabileceğine işaret edilen açıklamada, daha derin ortaklığın etki potansiyelinin çok büyük olduğu ve ülkeler, iklim şokları, çatışmalar, salgınlar ve artan borçlar gibi iç içe geçmiş krizlerden oluşan bir fırtınayla karşı karşıya kalırken yaşamların iyileştirilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, çok taraflı kalkınma bankalarının başkanlarının 5 temel alanda işbirliğini artırma konusunda anlaştığı belirtilerek, bunların finansman kapasitesinin büyütülmesi, iklim konusunda kolektif çabaların artırılması, ülke düzeyinde işbirliğinin geliştirilmesi, eş finansmanın güçlendirilmesi ve özel sektör katılımının kolaylaştırılması olduğu kaydedildi.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, konuya ilişkin açıklamasında, "Ortak bir amaç için birlikte çalışarak, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu büyük zorluklara daha fazla deneyim, uzmanlık, bilgi ve özellikle de daha fazla fon sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.