Dünya borsalarında çip hisselerinde satış baskısı derinleşiyor

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Deniz Güldağ

Dünyanın en büyük iki bellek çipi üreticisi Samsung Electronics ve SK Hynix’in hisseleri sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 10 geriledi. İki şirket, Güney Kore’nin Kospi endeksinin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Wall Street’in teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksini takip eden vadeli kontratlar yüzde 0,7 düşerken, çip üreticilerinin hisselerindeki kayıplar pazartesi günü de endekste aynı oranda düşüşe yol açmıştı.

Çip üreticisi Micron’un hisseleri piyasa açılışı öncesi işlemlerde yüzde 3,8, Western Digital’in hisseleri ise yüzde 6 değer kaybetti.

Satış baskısında, ABD merkezli çip geliştiricisi Broadcom'ın CEO'su Hock Tan’ın yapay zeka yatırımlarının risklerine ilişkin uyarıları da etkili oldu.

Bloomberg’in haberine göre Tan, pazartesi günü Singapur’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, birçok yatırımcının yatırım yaptığı alanı tam olarak anlamadığını söyledi.

Tan, yatırımcıların sektörden son derece yüksek beklentileri olduğunu ancak sonunda kendilerini neredeyse bir kumarhanedeymiş gibi bir ortamda bulduklarını ifade etti.

Broadcom hisseleri de piyasa açılışı öncesi işlemlerde yüzde 1,5 geriledi. Şirketin hisseleri pazartesi gününü de yüzde 1,9 kayıpla tamamlamıştı.