Dünya devi iki bankadan Çin'in büyümesine revize
ABD merkezli dev bankalar JPMorgan ve Citi, Çin için 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini düşürdü.
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Citi ve JPMorgan, beklentilerin altında kalan ikinci çeyrek GSYH verisi sonrasında Çin ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler.
Çin ekonomisinin COVID-19 salgını sonrasında toparlanmasının beklentilerden daha yavaş olduğuna işaret eden JPMorgan, 2023 için GSYH büyüme tahminini yüzde 5,5'ten yüzde 5,0'a indirdi.
Citi de JPMorgan gibi 2023 yılı GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,5'ten 5,0'a düşürdü.