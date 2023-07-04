Dünya devi şirketlere AB katı kurallar getiriyor

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında "eşik bekçisi" kriterlerini karşılayan şirketler hakkında paylaşımda bulundu.

"Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft ve Samsung, AB Komisyonu'na Dijital Piyasalar Yasası kapsamında eşik bekçisi sınırını karşıladıklarını bildirdi" ifadesini kullanan Breton, AB'nin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından resmi listenin 6 Eylül'e kadar açıklanacağını bildirdi.

Kurallar hakkında

AB'nin geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak yasası kapsamında özellikle büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya konulacak.

Bu çerçevede Avrupa'da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar Euro olan ve 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Bu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar, diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak.

Firmalara, sektörlerinde haksız rekabet etmelerini önleyecek önlemler yürürlüğe girecek.

Yasa kapsamında, bu şirketlerdeki farklı mesajlaşma hizmetlerinin birlikte çalışabilir olması gerekecek.