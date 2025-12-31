Dünya devini batmaktan kurtaran Rolls-Royce'un Türk CEO'suna dev ikramiye

Rolls-Royce, içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmayı başardı. İngiliz şirket, Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç'in liderliğinde tarihi bir başarıya imza attı. Şirketi batık haldeyken alan ve 2 yılda inanılmaz bir performans gösteren Erginbilgiç, İngiltere iş dünyası tarihinin en yüksek ödüllerinden birini alacak.

Şirketin değeri 2 yılda 12 kat arttı

2023'ün başında göreve gelen Erginbilgiç, ortağı olduğu özel sermaye şirketinden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla Rolls-Royce tarafından kendisine işe alım paketi kapsamında 8.3 milyon hisse senedi verilmişti. O dönemde Derby merkezli Rolls-Royce'un borçları, operasyonel performansı ve uzun vadeli stratejisiyle ilgili endişeler nedeniyle hisseler 1 sterlinin altındaydı.

O zamandan bu yana yatırımcıların işin kapsamlı bir yeniden yapılandırmasını benimsemesi ile şirketin piyasa değeri yükseldi. Rolls-Royce hisseleri yaklaşık 12 kat arttı ve grubun piyasa değeri yaklaşık 97 milyar sterline ulaşarak, son iki yılda FTSE 100'de en güçlü performans gösteren şirketlerden biri oldu.

Dudak uçuklatan ikramiye

Mevcut hisse fiyatı 11.49 sterlin olduğu için ödülün tam olarak verilmesi halinde ikramiyenin değeri yaklaşık 106 milyon sterlin olacak. Erginbilgiç, bu ödülü 2027 ve 2028 yıllarında iki dilimde alacak.

Erginbilgiç'in tarihi başarısı

Erginbilgiç, Rolls-Royce yönetimini devraldığında şirket pandemi döneminde uzun mesafeli havacılıkta yaşanan çöküşün yanı sıra Trent 1000 motorlarının pahalı onarımları ve rüşvet ve yolsuzluk davalarının ardından ortaya çıkan sorunlar gibi bir dizi krizle uğraşıyordu.

Üst yönetimi yeniden şekillendirmek ve daha sert bir ticari kültür dayatmak için harekete geçen Erdinbilgiç, sivil havacılık çalışmalarında daha güçlü bir fiyatlandırma disiplini ve üretim verimliliğine daha fazla odaklanılması konusunda ısrarcı oldu. Bu yeniden yapılanma, ticaret açısından elverişli bir ortamla aynı zamana denk geldi. Küresel hava yolculuğundaki toparlanma motor talebini artırırken, artan savunma bütçeleri, zırhlı araçlardan nükleer denizaltılara bir dizi alanda Rolls-Royce'un askeri motorlarına ve güç sistemlerine olan ilgiyi yeniden artırdı. Bu faktörler şirketin BP, BAE Systems, Barclays ve Rio Tinto gibi grupların piyasa değerini geçmesine yardımcı oldu.

Erginbilgiç ise hedefini daha da yükseltti. Erginbilgiç, sivil nükleer enerjideki fırsatlara işaret ederek Rolls-Royce'un İngiltere'nin en değerli halka açık şirketi olabileceğini savundu. Grup, Kraliyet Donanması için geliştirilen teknolojiye dayalı küçük modüler reaktörleri (SMR) ticarileştirmeyi hedefliyor. Bu konuda İngiltere’nin yanı sıra Çek hükümetinin de desteğini aldı. Yönetim, SMR'lerin küresel pazarının önümüzdeki on yıllarda trilyonlarca dolara ulaşabileceğine inanıyor.