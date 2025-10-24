Dünya devleri Fed beklentisinde buluştu: Enflasyon verisi indirimi destekliyor

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, enflasyonun yüzde 3 civarında seyretmesinin, hedefin üzerinde olmasına rağmen mevcut koşullar altında olumlu değerlendirildiğini söyledi.

Sonola, "Garip görünebilir ama Fed, önümüzdeki birkaç ay enflasyonun yüzde 3 civarında kalmasından memnun olacaktır" dedi. Tarife geçiş etkisinin sınırlı kaldığını belirten Sonola, odağın artık zayıflayan iş gücü piyasasına kaydığını vurguladı.

Bu durumun sigorta amaçlı bir faiz indirimi olarak çerçeveleneceğini ifade eden Sonola, "Aralık ayına kadar hükümetin yeniden açılması ve Fed’in istihdam verilerini daha net değerlendirebilmesi umut ediliyor" dedi.

Sonola, para politikası görünümünün bundan sonra büyük ölçüde ekonomik veri akışının normale dönmesine bağlı olduğunu belirtti.

Goldman’dan indirim beklentisi

Goldman Sachs Varlık Yönetimi, ABD'de bugün tahminlerin hafif altında açıklanan TÜFE verilerinde Fed'in sürpriz olarak göreceği bir detay olmadığını belirtti.

Kuruluş, verilerin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklediğini kaydetti. Aralık toplantısında da yeni bir 25 baz puanlık indirim gelebileceğini öngördü.

Yatırımcılar için iyi haber

Freedom Capital Markets'in baş pazar stratejisti Jay Woods, TÜFE verilerinin, Fed'den gelecek hafta ve aralık ayında faiz indirimi bekleyen piyasalar ve yatırımcılar için iyi haber olduğunu belirtti.

Woods, "Evet, TÜFE ocak ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı, ancak Fed'in odak noktası çift görevinden işgücü tarafına kaymış gibi göründüğü için bu rakam bazı kaşları kaldıracak olsa da önümüzdeki iki toplantıda kesinti yapma yolunu değiştirmemeli" ifadelerini kullandı.