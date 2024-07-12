Dünya devleri Fed'in faiz indirimi için tarih verdi

ABD'den kritik Haziran ayı enflasyon verilerinin gelmesiyle piyasalar hareketlendi. Fed Başkanı Powell'ın da açıklamalarının yakından izlendiği haftada, enflasyon verilerinde görülen gerileme sonrası Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler de değişti.

Dünya devi, önemli kurumların yaptıkları değerlendirmelerde, faiz indirimi tarihini erkene çektikleri görüldü.

IMF: Fed bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabilir

IMF yaptığı açıklamada, ABD Haziran ayı tüketici fiyatlarındaki düşüşün daha erken bir faiz indirimi beklentilerini artırmasına rağmen, Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine ve temkinli kalması gerektiğine inanmaya devam ettiğini söyledi.

IMF sözcüsü Julie Kozack, olağan basın brifinginde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi ve "Fed'in verilere bağlı ve temkinli para politikası yaklaşımını destekliyoruz. Ayrıca Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürecek bir konumda olmasını bekliyoruz ve bu değerlendirmemiz geçerliliğini koruyor" dedi.

JPMorgan, Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini Kasım'dan Eylül'e çekti

JPMorgan Chase & Co. ekonomistleri, olumlu Haziran ayı enflasyon verilerine dayanarak Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayacağını tahmin ediyor.

JPMorgan ekonomisti Michael Feroli, Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının enflasyon cephesinde daha fazla iyi haber aradığını ve son tüketici fiyat endeksi okumalarının bunu sağladığını söylediğini belirtti.

Feroli, "Şimdi bunun Eylül ayında (daha önce Kasım) ilk indirimin yolunu açtığını ve ardından üç ayda bir indirimlerin geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Morgan Stanley ekonomisti Carpenter, Fed'den 3 faiz indirimi beklentisini sürdürdü

Morgan Stanley Baş Küresel Ekonomisti Seth Carpenter, bu yıl üç faiz indirimi çağrısında bulunduğunu ve enflasyon raporunun davasını desteklemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Carpenter, "Piyasa şu ana kadar yılın geri kalanı için ikiden biraz daha fazla indirim fiyatlıyor. Biz bu noktaya ulaşacaklarını düşünüyoruz. Bugün Fed yetkililerinden gelen bazı mesajların da aynı yönde olduğunu düşünüyorum. Başkan Powell'ın bu hafta verdiği ifadenin gerçekten önemli olduğunu düşündüm, burada bazı ilerlemeler gördüğümüzü söyledi. Enflasyon konusundaki ilerlemeyi mütevazı olarak nitelendirdi, ancak bu bugünkü verilerden önceydi. Ancak aynı zamanda her iki tür riske de dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Çok uzun süre çok yüksek kalırsak, istihdamı riske atmış oluruz. Bence bugünkü baskı onlara daha fazla güven veriyor. Enflasyon düşüyor" dedi.