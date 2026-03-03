Dünya devlerinden ‘Asya’ uyarısı: Çatışmalar büyümeyi baskılayabilir

Goldman Sachs ve Moody's, Orta Doğu’daki çatışmaların uzaması halinde Asya ekonomilerinin hem enerji fiyatları hem de ticaret kanalı üzerinden çift yönlü baskıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs’a göre Hürmüz Boğazı’nın altı hafta kapalı kalması durumunda petrol fiyatları 85 dolara yükselebilir. Bu da bölgesel enflasyonu ortalama 0,7 puan artırırken büyümeyi aşağı çekebilir.

Moody’s ise artan jeopolitik gerilimle birlikte ihracat kontrollerinin sıkılaşabileceğine ve bunun da enerji arzındaki fiziksel kesintiler kadar tedarik zincirlerini bozucu etki yaratabileceğine dikkat çekiyor.

"Çatışma, Asya ekonomilerini baskılayabilir"

Goldman Sachs analistleri, Orta Doğu’daki çatışmanın uzaması halinde Asya’daki gelişmekte olan ekonomilerin olumsuz etkileneceğini belirtti. Bankanın yayımladığı araştırma notuna göre, Hürmüz Boğazı’nın altı hafta süreyle kapalı kalması durumunda petrol fiyatları varil başına 85 dolara yükselebilir.

Bu senaryoda bölgesel enflasyonun ortalama 0,7 puan artabileceği öngörülüyor. Filipinler ve Tayland’ın en hassas ülkeler olduğu, Singapur’un ise büyüme açısından en kırılgan ekonomi konumunda bulunduğu ifade edildi.

Goldman Sachs, söz konusu arz kesintilerin bölge genelinde reel GSYH büyümesini ortalama 0,5 puan aşağı çekebileceğini belirtti. Ayrıca neredeyse tüm ülkelerin cari işlemler dengesinde bozulma yaşaması bekleniyor. Bu bozulmanın en belirgin şekilde Tayland ve Singapur’da görüleceği kaydedildi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin Asya ekonomilerinde hem enflasyon hem de büyüme üzerinde baskı yaratacağını, cari dengelerdeki zayıflamanın ise bölgesel kırılganlıkları artıracağını vurguladı.

"İhracat kontrolleri sıkılaşabilir"

Moody’s Kıdemli Direktörü Choon Hong Chua, Orta Doğu’daki çatışmaların Asya’da ihracat kontrollerini daha da sıkılaştırabileceğini belirtti. Chua’ya göre ülkeler, askeri hareketlerin yoğunlaşmasıyla birlikte ticaret ve ihracat politikalarını jeopolitik konumlanmalarıyla daha açık şekilde uyumlu hale getirebilir.

Bu süreçte hükümetlerin ikincil yaptırımlara veya siyasi sonuçlara maruz kalmamak için seçici ihracat kısıtlamaları, gayriresmi boykotlar ve daha sıkı gümrük denetimleri uygulayabileceği ifade edildi. Çift kullanımlı ürünlerde kontrollerin artması, ihracatçılar ve lojistik sağlayıcılar için uyum yükümlülüklerini ağırlaştırabilir.

Chua, ayrıca yetkililerin nihai faydalanıcı sahipliğinin daha ayrıntılı şekilde tespit edilmesini talep edebileceğini söyledi. "Zamanla bu tarife dışı engeller, Körfez’den petrol ve gaz arzında yaşanabilecek fiziksel kesintiler kadar bölgesel tedarik zincirlerini bozucu etki yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu.