Dünya Ekonomik Forumu başkanlığı için Christine Lagarde iddiası

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yeni başkanı olarak kasım ayında atanabileceği öne sürüldü. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, olası atama Lagarde’ın ECB’deki görevinden planlanandan önce ayrılmasına yol açabileceği iddia edildi.

2 Kasım’da karar gündeme gelebilir

Dünya Ekonomik Forumu Mütevelli Heyeti’nin 2 Kasım’da yapılması planlanan toplantısında Lagarde’ın atanması için oylama yapılabileceği veya seçim takviminin belirlenebileceği belirtilmişti. Kaynaklar, henüz kesin bir karar alınmadığını ve Lagarde’ın seçilmesinin garanti olmadığını aktardı.

ECB yönetiminde değişiklik yaşanabilir

Lagarde’ın Avrupa Merkez Bankası başkanlığı görevi normal şartlarda Ekim 2027’de sona erecek. Görevinden erken ayrılması halinde ECB başkanlığı için yeni bir isim belirlenmesi gerekecek. Reuters’a göre bu süreç, bankanın diğer üst düzey yöneticilik pozisyonlarındaki değişimlerle birlikte daha kapsamlı bir yönetim düzenlemesine dönüşebilir.

Dünya Ekonomik Forumu ve Avrupa Merkez Bankası, haberin yayımlandığı sırada konuya ilişkin resmî bir açıklama yapmadı.