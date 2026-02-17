Dünya ekonomisi kırılgan dengede: Kriz mi, iyileşme mi?

Son dönemde açıklanan veriler, dünya ekonomisinin beklenen hızda büyümediğini gösteriyor. Birçok ülke, tüketici harcamalarındaki yavaşlama, enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ile üretim kesintileri gibi sorunlarla karşı karşıya. Avrupa ve Kuzey Amerika’da büyüme düşük seyrediyor, Japonya ve bazı Asya ülkelerinde ihracat beklenenin altında kaldı.

Yatırımlar hız kazanıyor

Buna rağmen bazı sektörlerde hareketlilik sürüyor. Teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlar artıyor; güneş ve rüzgar enerjisi projeleri Avrupa ve ABD’de istihdam yaratıyor. Çin ve Hindistan gibi büyük gelişen ekonomilerde, elektronik ve otomotiv ihracatı toparlanma sinyalleri veriyor.

Hizmet sektöründe de iyileşmeler gözleniyor. Turizm ve eğlence endüstrileri, pandemi sonrası düşük talep dönemini geride bırakıyor. Ancak enerji fiyatlarındaki dalgalanma, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve jeopolitik riskler hâlâ ekonomiyi zorlayan faktörler arasında.

Piyasalar açısından, yatırımcılar temkinli hareket ediyor. Hisse senetleri ve emtia piyasalarında dalgalanma devam ederken, banka ve finans kurumları artan faiz oranları ve sıkılaşan kredi koşullarını yakından izliyor. Bu durum, küresel ekonomide toparlanmanın yavaş olacağını gösteriyor.

Özetle, dünya ekonomisi yavaşlama ve belirsizlikle mücadele ederken, teknoloji, enerji ve bazı hizmet sektörlerindeki gelişmeler umut verici işaretler sunuyor. Görünüm karmaşık ama tamamen olumsuz değil.