Dünya gıda fiyatlarında düşüş 5 aydır sürüyor

FAO Gıda Fiyat Endeksi Ocak 2026'da 123,9 puana gerileyerek Aralık ayına göre 0,5 puan (yüzde 0,4) düştü. Süt ürünleri, et ve şeker fiyat endekslerindeki düşüşler, tahıl ve bitkisel yağdaki artışları dengeleyerek endeksin beşinci ardışık aylık düşüşünü işaret etti. Endeks, bir yıl önceki seviyesinin 0,8 puan (yüzde 0,6) altında ve Mart 2022'de ulaşılan zirveden 36,4 puan (yüzde 22,7) aşağıda yer aldı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi Ocak'ta 107,5 puana yükseldi. Aralık ayından marjinal olarak 0,2 puan (yüzde 0,2) artarken bir yıl öncesinden 4,4 puan (yüzde 3,9) düşük kaldı. Dünya buğday fiyatları Ocak'ta istikrarlı seyretti ve Aralık'tan sadece yüzde 0,4 düştü. Uluslararası mısır fiyatları düşüş trendini sürdürerek Aralık'tan yüzde 0,2 geriledi. FAO Pirinç Fiyat Endeksi ise Ocak 2026'da yüzde 1,8 arttı.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Ocak'ta 168,6 puana yükseldi. Aralık'tan 3,4 puan (yüzde 2,1) artış kaydederken bir yıl öncesinin yüzde 10,2 üzerinde seyretti. Artış, palm, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükselişi yansıttı.

FAO Et Fiyat Endeksi Ocak'ta 123,8 puana düştü. Aralık'tan 0,5 puan (yüzde 0,4) geriledi ancak bir yıl öncesinin 7,1 puan (yüzde 6,1) üzerinde kaldı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Ocak'ta 121,8 puana düştü. Aralık'tan 6,4 puan (yüzde 5,0) gerileyerek bir yıl öncesinin 21,3 puan (yüzde 14,9) altında yer aldı. Bu, endeksin yedinci ardışık aylık düşüşü oldu.

FAO Şeker Fiyat Endeksi Ocak'ta 89,8 puana geriledi. Aralık'tan 0,9 puan (yüzde 1,0) ve bir yıl öncesinden 21,4 puan (yüzde 19,2) düştü.