Dünya karanlıktan korkarken güneş Çin’den mi doğuyor?

Enerji maliyetlerindeki agresif yükseliş ve arz güvenliği endişeleri, ülkeleri hızla yeşil dönüşüme iterken; Çin, on yıldır ilmek ilmek işlediği üretim kapasitesiyle bu krizin en büyük ticari kazananı olma yolunda ilerliyor.

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarının volatil seyri ve geleneksel kaynaklara erişim riskleri, dünya genelinde sanayi stratejilerinin yeniden yazılmasına neden oluyor. Batı başkentleri enerji özerkliğini sağlamak adına milyarlarca dolarlık teşvik paketleri açıklasa da sahadaki gerçeklik, Çin’in kurduğu devasa ‘temiz teknoloji fabrikası’ gerçeğiyle çarpışıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen doğal gaz krizi ve ardından gelen Orta Doğu eksenli petrol belirsizlikleri, aslında Pekin’in uzun vadeli planladığı yenilenebilir enerji hamlesi için katalizör etkisi yarattı. Bugün gelinen noktada, Uzak Doğu’nun sadece ürün sevkiyatı yapmadığı, aynı zamanda küresel enerji dönüşümünün maliyet parametrelerini de tek başına belirlediği bir ekonomik tablo netleşiyor.

Sermayenin rotası: İnşaattan teknolojiye

Çin ekonomisi, uzun yıllar boyunca büyümenin motoru olan gayrimenkul sektöründeki tıkanıklığı, kaynaklarını yüksek katma değerli üretim alanlarına yönlendirerek aşmayı hedefliyor. Hükümetin stratejik öncelik olarak belirlediği bu yeni model; güneş panelleri, lityum bileşenler ve mobilite çözümleri üzerinden şekillenen bir ihracat patlamasına zemin hazırladı. İç piyasadaki tüketim durgunluğunu dış pazarlardaki karbon nötr arayışıyla dengeleyen üreticiler, verimlilik artışını rakiplerinin rekabet edemeyeceği bir finansal kalkan haline getirdi. Bu süreç, Pekin’in ticaret dengesini korumasını sağlarken, uluslararası pazarların da düşük maliyetli bu yeni nesil ekipmanlara olan yapısal mecburiyetini pekiştirdi.

Entegre üretimin yarattığı asimetrik güç

Üretimdeki bu baskın güç, ham madde rafinasyonundan nihai montaj aşamasına kadar uzanan dikey ekosistemden besleniyor. Dünyanın geri kalanı tedarik zincirindeki kopmalarla mücadele ederken, Çin kendi sınırları içinde kurduğu kapalı devre işleme tesisleri sayesinde operasyonel giderleri kontrol altında tutmayı sürdürüyor. Diğer ekonomiler çift haneli enflasyon ve artan elektrik giderleri altında ezilirken, ölçek ekonomisinin sunduğu imkanlar Batılı rakiplerin pazar paylarını savunmasını imkansız kılan bir fiyat baskısı oluşturuyor. Dolayısıyla, bütçe disiplinini korumak zorunda olan hükümetler için Çin teknolojisi, politik çekincelerin ötesinde rasyonel bir ekonomik tercih olarak öne çıkıyor.

Yeni bir jeopolitik bağımlılık riski

Fosil yakıtlara olan güvenin sarsılması, yenilenebilir enerji bileşenlerinde Çin’in mutlak hakimiyetini daha da görünür kıldı; çünkü mevcut durumda hiçbir coğrafya Pekin’in sunduğu teslimat hızı ve çeşitlilikle boy ölçüşemiyor. Batı dünyasında yükselen korumacılık duvarları ve gümrük vergisi hamleleri, sahadaki kurulum iştahını frenlemeye yetmezken, Çinli devler bu engelleri aşmak için üretim hatlarını üçüncü ülkelere kaydırarak küresel ağlarını mobilize ediyor. Sonuç itibarıyla, dünyanın iklim hedefleri ile Çin’in endüstriyel genişlemesi, tarihin en karmaşık ve birbirine en muhtaç ticaret döngülerinden birini inşa ediyor.