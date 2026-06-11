Dünya Kupası'nda sadece futbol değil, ekonomi de yarışacak: Türkiye'nin şansı ne?

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde bugün (11 Haziran 2026) TSİ 22:00’de düzenlenecek Meksika-Güney Afrika maçıyla başlıyor. 48 takımın mücadele edeceği turnuvada şampiyonluk yolunda sekiz maçlık bir maraton yaşanacak. Bu yılki organizasyon FIFA tarihinin en büyüğü olarak dikkat çekiyor.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özdurak, “Futbol, Ekonomi ve Veri Bilimi Simülasyonu” başlıklı çalışmasında 2026 Dünya Kupası’nı inceledi. Özdurak’ın çalışmasına göre, yeni format, yalnızca oyuncu kalitesini değil; kadro derinliğini, seyahat yükünü, lojistik maliyetleri ve coğrafi aşınmayı da performansın bir parçası haline getiriyor. Çalışmada, "Lojistik ve Coğrafi Aşınma Endeksi" ile değerlendirilen durum, Kuzey Amerika'ya yayılan geniş coğrafyada takımların yeni bir maliyet ve dayanıklılık testine girdiğini gösteriyor.

Merkezde “ekonomi” var

Özdurak'ın hazırladığı model, klasik futbol tahminlerinden farklı olarak ekonomi ve performans verilerini aynı potada eritiyor. 10 bin simülasyondan oluşan modelde; kadro değerleri, saha içi metrikler, pas ağları ve teorisi ile kadro derinliği katsayıları birlikte kullanıldı. Çalışmada amaç, yalnızca en yetenekli takımı değil, “mevcut kaynaklarını” en verimli kullanan takımı belirlemek olarak öne çıktı.

Milyar Euroluk devler sahada

Çalışmaya göre, Dünya Kupası'nın “ekonomik elitleri” arasında Fransa 1,52 milyar Euroluk kadro değeriyle ilk sırada bulunuyor.

Onu; 1,37 milyar Euro ile İngiltere, 1,22 milyar Euro ile İspanya, 979 milyon Euro Almanya, 923 milyon Euro ile Brezilya ve 818 milyon Euro ile Arjantin izliyor.

Analizde dikkat çeken kısım, yüksek kadro değerinin tek başına başarı garantisi vermiyor olması olurken, “Değer her şey değildir ancak şampiyonluk simülasyonunun taban çizgisini belirler" temel yaklaşımı izleniyor.

Goldman Sachs'a göre Türkiye turnuvayı nasıl tamamlar?

Goldman Sachs tarafından hazırlanan eleme aşaması tahmininde de Türkiye'nin Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir performans göstermesi bekleniyor.

Tahmine göre Türkiye, son 32 turunda Bosna Hersek'i, son 16 turunda da Belçika'yı eleyerek çeyrek finale yükseliyor.

Goldman Sachs’ın senaryosuna göre, Türkiye'nin turnuvada yolculuğu çeyrek finalde İspanya karşısında sona eriyor. Aynı senaryoda yarı finale yükselen takımlar İspanya, Fransa, Arjantin ve Brezilya olurken, finalde İspanya'nın Arjantin'i geçerek şampiyonluğa ulaştığı öngörülüyor.

Türkiye neden öne çıkıyor?

Caner Özdurak'ın çalışmasının da en dikkat çekici bölümlerinden biri Türkiye'nin ekonomik verimlilik açısından bulunduğu yer oluyor.

Özdurak’ın "Kusursuz Kaos Takımı" olarak tanımladığı Türkiye'nin toplam kadro değeri yaklaşık 473,7 milyon Euro seviyesinde hesaplanıyor. Raporda Arda Güler'in 90 milyon Euro, Kenan Yıldız'ın 75 milyon Euro ve Can Uzun'un 45 milyon Euro piyasa değerleriyle yeni jenerasyonun ekonomik omurgasını oluşturduğu belirtiliyor.

Analize göre Türkiye'nin yükselişinde, Hakan Çalhanoğlu'nun saha içi liderliği, genç ve yüksek piyasa değerine sahip oyuncuların oluşturduğu “yeni jenerasyon” ve kadro değerine kıyasla yüksek performans üretme kapasitesi öne çıkan faktörler arasında yer alıyor.

Türkiye ve Japonya: Sistem bozucu

Raporda turnuvanın kaderini milyar Euroluk kadrolardan çok "disruptor" olarak görülen yani “sistem bozucu” ekiplerin belirleyebileceği de vurgulanıyor. Bu kategoride Türkiye ve Japonya öne çıkıyor.

"Kadro değerine oranla senaryoda beklenen performansı en fazla aşan ülkeler" olarak gösterilen iki milli takım, ekonomik verimlilik matrisinde "performans üstü" bölgesinde yer alıyor.

Türkiye, yaklaşık 474 milyon Euroluk kadro değeriyle yüzde 80'in üzerinde başarı potansiyeli üreten ekipler arasında gösterilirken, aynı bölgede Japonya da dikkat çekiyor. Buna karşılık Brezilya ve Arjantin yüksek maliyetlerine rağmen daha düşük verimlilik üreten ülkeler arasında yer alıyor.

Çeyrek final tavanı ve riskler

Raporda Türkiye'nin turnuvadaki potansiyel tavanı çeyrek final olarak değerlendiriliyor.

Analize göre Türkiye’nin en önemli avantajlarının başında, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun yüksek oyun kurucu metrikleri, hücum bölgesindeki yaratıcılığı ve yüzde 56'lık "alan hakimiyeti" geliyor.

Öte yandan savunma hattının yaratabileceği geçiş riski, modelde Türkiye'nin temel kırılganlığı olarak gösteriliyor. Rapor, Türkiye için yüzde 34,2'lik "kaos başarı oranı" hesaplarken, tek maçlı eleme sistemlerinde büyük takımları devre dışı bırakabilecek potansiyele de işaret ediyor.

Şampiyonluk favorisi İspanya

Özdurak'ın modelinde Dünya Kupası'nın en güçlü adayı İspanya olarak öne çıkıyor. İspanya'nın şampiyonluk olasılığı yüzde 19,8 olarak hesaplanırken, Fransa yüzde 17,5 ile ikinci sırada bulunuyor. İngiltere yüzde 14,2, Brezilya yüzde 10,3 ve Arjantin yüzde 9,5 seviyesinde yer alıyor.

Rapora göre, İspanya, bireysel yıldızlardan çok kolektif pas ağı yapısı ve homojen skor dağılımı ile farklılık yaratıyor. Sekiz maçlık maratonda başarı için üç temel unsur öne çıkıyor: Kadro derinliği, ağ yoğunluğu ve sistem bozucu takımlara karşı dayanıklılık.