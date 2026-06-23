Dünya petrol peşinde koşuyor: Çin dev stoklarının üzerinde oturuyor

ABD ile İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve Basra Körfezi'nden petrol ihracatının yeniden başlaması konusunda pazarlık yürütürken, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in bölgeden yaptığı alımları kısa sürede hızla artırması beklenmiyor.

Önümüzdeki haftalarda boğazdaki normal trafik tamamen yeniden başlarsa, savaş sırasında Basra Körfezi'nde mahsur kalan ve Çin'e petrol taşıyan çok sayıda tanker yeniden hareket etmeye başlayacak. Bu tankerlerin Çin limanlarına ulaşması, teslimatlarda geçici bir artış yaratabilir.

Çin, İran'daki savaşın ardından azalmış petrol arzıyla karşı karşıya kalan dünyanın büyük bölümünden oldukça farklı bir konumda bulunuyor.

Ülkenin devlet kontrolündeki enerji şirketlerinin elindeki ham petrol stokları hâlâ neredeyse tamamen dolu. Pekin'in dev stratejik rezervlerine dokunmadığı görülürken, Çin rafinerilerindeki depolama tankları da benzin, motorin ve diğer rafine ürünlerle dolup taşıyor.

Çin, savaş sırasında günlük petrol ithalatını yaklaşık üçte bir oranında azalttı.

The New York Times'dan Keith Bradsher'in analizine göre büyük ölçüde yükselen fiyatlardan kaynaklanan bu geri çekilme, Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanmasının küresel petrol piyasalarında yarattığı yukarı yönlü baskının bir kısmını hafifletmeye yardımcı oldu.

Çin'in ithalatı bu kadar keskin şekilde azaltabilmesinin nedenlerinden biri, savaş öncesinde ihtiyaç duyduğundan daha fazla petrol satın almış olmasıydı.

Oksijen'in derlediği habere göre ülke, uzun yıllardır fiyatlar düşük olduğunda stok biriktirerek ulusal çapta kendi kendine yeterliliğini güçlendirmeyi ve arz kesintilerine karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Çin ayrıca dış ticaret fazlasını azaltmak için de ilave petrol ithal etti. Pekin, son yıllarda fazla döviz gelirlerini yurt dışındaki banka mevduatlarına veya ABD Hazine tahvillerine yönlendirmek yerine petrol gibi emtiaların stoklarında değerlendirmeyi tercih etti.

Bu yaklaşımda, Batılı hükümetlerin dört yıl önce Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın yurt dışındaki varlıklarını dondurmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Analistlerin büyük bölümü, özellikle küresel petrol fiyatları İran savaşı öncesindeki seviyelerine henüz dönmemişken, Çin'in kısa sürede eski ithalat temposuna dönmesini beklemiyor.

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nde uzun yıllardır Çin petrol piyasalarını takip eden Philip Andrews-Speed, "Çinli petrol şirketlerinin fiyatlara karşı hassas davranmayı sürdüreceğini ve alımlarını kademeli olarak artıracağını düşünüyorum" dedi.

Çinli şirketler, savaş boyunca geniş kurumsal ham petrol stoklarını kullanarak rafinerilerini çalıştırmaya devam etti. Ancak Çin'de benzin, motorin, jet yakıtı ve diğer rafine ürünlere yönelik talebin, yükselen fiyatlar nedeniyle zayıfladığı görülüyor.

Hane halkları ve şirketler yakıt tüketiminde daha temkinli davranırken, benzinli otomobil satışları nisan ve mayıs aylarında sert şekilde geriledi.

Aynı dönemde Çin hükümeti, yurt içi arzın yeterli seviyede kalmasını sağlamak amacıyla rafine petrol ürünleri ihracatının büyük bölümünü durdurdu. Bu adım, özellikle rafinaj kapasitesi sınırlı olan gelişmekteki Asya ülkelerinde ciddi yakıt sıkıntılarına yol açtı.

Çin, 2024 yılında ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük petrol rafineri merkezi haline gelmiş ve komşu ülkelere önemli miktarda rafine yakıt tedarik eden bir oyuncu konumuna yükselmişti.

Uzmanlara göre zayıf iç talep ile ihracatın durdurulmasının birleşimi, benzin, motorin, jet yakıtı ve diğer ürünlerin depolama tanklarını doldurdu. Bu nedenle petrol şirketlerinin ilave ham petrol satın alıp işlemesi için güçlü bir teşvik bulunmuyor.

Veri şirketi Kpler'de kıdemli petrol analisti olarak görev yapan Muyu Xu, "Çin'in ham petrol ithalatının savaş öncesi seviyelere yapısal olarak kısa sürede dönmesini beklemiyorum" dedi.

Çin yönetiminin, başka ülkelerde kıtlığı hissedilen rafine ürünlerin ihracatına aniden ve sınırsız şekilde izin vermesi halinde ithalat yeniden artabilir. Ancak Pekin uzun yıllardır enerji politikalarında temkinli bir yaklaşım izliyor.

Ayrıca İran'ın boğaza döşemiş olabileceği mayınların ne kadar sürede temizleneceği ve ABD ile İran arasındaki anlaşmanın kalıcı olup olmayacağı konusunda da belirsizlik sürüyor. Anlaşmanın temel hükümleri yalnızca 60 gün geçerlilik taşıyor.

Doğu Asya merkezli enerji danışmanlık şirketi Lantau Group'un ortağı ve petrol analisti David Broadstock, "Bölgedeki çatışma riskinin temel nedeni ortadan kalkmış değil" değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimalini ve anlaşmayı memnuniyetle karşılarken, Pekin'in enerji politikalarında nasıl bir değişiklik yapacağına dair fazla ipucu vermedi.

Bakanlık Sözcüsü Lin Jian, 16 Haziran'daki basın toplantısında, "Boğazda güvenli ve serbest geçişin kısa sürede yeniden başlaması tüm tarafların çıkarınadır" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması, yalnızca İran'dan değil, aynı zamanda Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi diğer Körfez üreticilerinden gelen Çin petrol tedarikinin de büyük bölümünü aksatmıştı.

Ancak Washington ile Tahran arasında varılan 60 günlük anlaşmanın şartları, Çin'deki küçük ve bağımsız rafinerilerin büyük miktarlarda İran petrolü satın almaya devam etmesi yönündeki teşvikin önemli kısmını da ortadan kaldırıyor.

Anlaşma, ABD'nin diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışarak İran petrol ihracatına yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için girişimde bulunmasını öngörüyor.

Böyle bir adımın atılması halinde Çinli rafineriler, yaptırımlara rağmen İran petrolü satın alarak elde ettikleri varil başına 3 ila 10 dolar arasındaki fiyat avantajını kaybedebilir.

Bu indirimler Çinli rafinerilere her ay yüz milyonlarca dolarlık tasarruf sağlıyordu. Kpler'in tahminlerine göre Çin, boğaz kapanmadan önce İran'ın toplam petrol ihracatının yüzde 90'ından fazlasını, yani günlük 1,5 milyon varilden fazla petrol satın alıyordu.

Çin'e yapılan petrol satışları son yıllarda İran ve Rusya ekonomilerinin yüzde 6'sından fazlasını oluşturdu. Batılı hükümetler uzun süredir bu alımların İran'ın Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'deki vekil güçlerini finanse etmesine ve Rusya'nın Ukrayna savaşını sürdürmesine yardımcı olduğunu savunuyor.

Buna karşılık Pekin, İran ve Rus petrolüne yönelik birçok Batı kaynaklı kısıtlamayla bağlı olmadığını belirtiyor. Çin'e göre bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmadığı için uluslararası meşruiyet taşımıyor.

Rusya ve Çin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak geçmişte bu tür girişimleri engelleyerek, İran'ın nükleer programı gibi sorunların çözümünde yaptırımlar yerine ticaret ve diplomatik angajmanın daha etkili olduğunu savundu.