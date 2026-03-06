Dünya taşımacılık devleri Orta Doğu hattını durdurdu

Dünyanın önde gelen konteyner taşımacılığı grupları A.P. Moller-Maersk ve Hapag-Lloyd, bölgedeki savaşın ticaret akışlarını giderek daha fazla sekteye uğratması üzerine Orta Doğu'ya bağlanan kilit deniz hatlarını askıya aldı.

Maersk, cuma günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu’yu Avrupa ve Uzak Doğu’ya bağlayan FM1 ve ME11 hatlarının yanı sıra Körfez shuttle hizmetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Şirket ayrıca, Orta Doğu-Kuzey Avrupa hattında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Jebel Ali limanına uğramayı bırakacağını bildirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hafta sonu saldırılarının ardından Maersk, Süveyş Kanalı’ndan tüm seferlerini durdurmuş ve gemilerini Afrika’nın güneyinden dolaştırmaya başlamıştı. Şirket ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri tamamen askıya aldı ve BAE, Umman, Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Suudi Arabistan’a yönelik tehlikeli ve soğutmalı yük rezervasyonlarını durdurdu.

Alman deniz taşımacılığı şirketi Hapag-Lloyd da benzer bir adım atarak Umman Körfezi shuttle hattı, Upper Gulf shuttle ve Asya-Arap Körfezi ile Hindistan bağlantılı hatların yanı sıra Orta Doğu-Akdeniz rotalarını askıya aldığını açıkladı. Şirket, operasyonel istikrarı sağlamak için yeni bir hizmet başlatacağını duyurdu.