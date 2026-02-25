Dünya ticaret hacmi 2025'te yüzde 4,4 büyüdü

ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı ülke bazlı tarifeler sonrası Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2025 için düşüş öngörmüştü. Ancak birçok tarife daha sonra düşürüldü ve sınırlı sayıda ülke misilleme yaptı. Çinli şirketler yüksek vergilerle karşılaşan ürünlerini başka pazarlara yönlendirirken, yapay zekâ yatırımlarındaki artış ABD’nin Asya’dan ithalatını destekledi.

Bölgesel verilere göre Avrupa'nın ihracatı 2024'e kıyasla hafif geriledi. Çin'in yurt dışı satışları %8,5 artarken, Tayvan dahil Japon olmayan ileri Asya ekonomilerinin ihracatı %15,9 yükseldi.

DTÖ, 2026’da mal ticaretinde sadece yüzde 0,5 büyüme bekliyor. IMF de yavaşlama öngörüyor. ABD Yüksek Mahkemesi’nin ülke bazlı tarifeleri yasa dışı bulması sonrası Trump, tüm ticaret ortaklarına 150 gün süreyle yüzde 10 vergi uygulamaya başladı. Capital Economics’e göre bu düzenleme ABD’nin ortalama efektif tarife oranını yüzde 14,1’den yüzde 10,4’e düşürdü.

Fed ekonomistleri, 2025’in ilk yarısında küresel veri merkezi ekipmanı ticaretinin 272 milyar dolara ulaştığını, bunun 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 65 artış olduğunu belirtti. Bu talebin, küresel ticaretin karşılaştığı zorluklara rağmen büyümeyi desteklemesi bekleniyor.