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Dünya ticaret hacmi yükseldi

CPB Dünya Ticaret Monitörü'ne göre, dünya ticaret hacmi ocak ayında yüzde 0,9 arttı.

Haber Merkezi
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Dünya ticaret hacmi yükseldi
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CPB Dünya Ticaret Monitörü'ne göre, dünya ticaret hacmi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Aralık ayında büyüme yüzde 0,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

CPB'den yapılan açıklamaya göre, dünya ticaret ivmesi aynı ayda değişim göstermedi.

Dünya sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki aya göre 0,5 azalırken, sanayi üretimi ivmesi yüzde 0,4 yukarı geldi.

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