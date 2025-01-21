Dünya Ticaret Örgütü'nden uyarı: Belli sektörlerde aşırı yoğunlaştı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Belirsiz Zamanlarda Büyümeyi Bulmak" oturumunda konuştu.

Küresel ekonomik büyümede dayanıklı tedarik zincirlerinin önemine işaret eden Okonjo-Iweala, "Belirli sektörlerde tedarik zincirlerinin veya imalatın aşırı yoğunlaştığını gördük." dedi.

Okonjo-Iweala, dünya genelinde belirli tedarik zincirlerinin ve belirli imalatların aşırı yoğunlaşmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Dünyanın ihtiyaç duyduğu çiplerin yüzde 90'ının veya minerallerin yüzde 70’inin tek bir yerde üretilmesi normal değil. Aşıların da yüzde 80'inin 10 ülkeden ihraç edilmesi normal değil." değerlendirmesinde bulundu.

Dayanıklılık için iş dünyasının üretimi çeşitlendirme ve merkezden dağıtma sürecine girdiğini anımsatan Okonjo-Iweala, DTÖ'de ülkelerin ekonomilerini güçlendirmelerine ve yatırım çekmelerine yardımcı olacak bir aracı teşvik ettiklerini, bunun da istihdama katkı sağlayabileceğini anlattı.