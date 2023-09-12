Dünya varlık fonu devi UBS'in en büyük hissedarı oldu

İsviçreli kredi kuruluşu UBS, Credit Suisse'in tarihi deviralımın faydalarını görmek için uluslararası yatırımcıları kazanmaya çalışıyor.

İsviçreli kredi kuruluşu Credit Suisse'i tarihi bir şekilde devralmasının avantajlarını kullanarak uluslararası yatırımcıları kazanmaya çalışırken Norveç'in 1,4 milyon dolarlık devlet varlık fonu UBS'in en büyük hissedarı haline geldi.

Financial Times’ın haberine göre, dünyanın en büyük devlet varlık fonunu yöneten Norges Bank Yatırım Yönetimi (NBIM) yaklaşık 20 yıldır hissedarı olduğu UBS'deki hissesini bu ay yüzde 5'in üzerine çıkardı.

UBS yöneticileri geçtiğimiz altı ay boyunca, eski rakipleri Credit Suisse'in devlet tarafından gerçekleştirilen 3,4 milyar dolarlık kurtarma operasyonunu başarıya ulaştırabileceklerini yatırımcılara kanıtlamaları için baskı altında kaldı. Birçok büyük fon yöneticisi, UBS'in karmaşık entegrasyon sürecini ne kadar iyi müzakere ettiğine ve hissedar getirilerini ne kadar erken yeniden başlattığına odaklanmış durumda.