Dünyaca ünlü pizza şirketi 2,7 milyar dolara satıldı!
Yum Brands, Pizza Hut’ın satışını toplam 2,7 milyar dolarlık iki işlemle tamamladı. ABD ve Çin dışındaki mağazalar 1,5 milyar dolara LongRange Capital’e devredilirken, satışın ardından Pizza Hut Küresel CEO’su Aaron Powell görevinden ayrıldı.
KFC ve Taco Bell’in de sahibi olan Yum Brands, Pizza Hut’ın satışını toplam 2,7 milyar dolar değerindeki iki ayrı işlemle tamamladı. ABD ve Çin anakarası dışındaki mağazalar, özel sermaye şirketi LongRange Capital'e 1,5 milyar dolar karşılığında devredildi.
Pizza Hut satışının ardından CEO değişti
Yum Brands, Pizza Hut'ın satışının tamamlanmasının ardından zincirin küresel CEO'su Aaron Powell'ın şirketten ayrıldığını açıkladı. Powell, 1 Eylül itibarıyla CEO'luk ve diğer görevlerinden istifa etti.
Powell, LinkedIn profiline göre 2021 yılında Pizza Hut'ın küresel CEO'su olmuştu. Görevinden ayrılışı, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti.
LongRange Capital görevine devam etmesini istedi
Powell, ağustos ayında LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda ayrılığını duyurdu. Powell, LongRange Capital'in kendisine Pizza Hut'taki görevine devam etmesini teklif ettiğini de belirtti.
Satış kapsamında ABD ve Çin anakarası dışındaki Pizza Hut mağazalarının yeni sahibi LongRange Capital oldu. İşlem, Yum Brands'ın zincirin bu bölgelerdeki operasyonlarını özel sermaye şirketine devretmesini sağladı.
Yum Brands satış kararını haziranda açıklamıştı
Yum Brands, zor durumdaki Pizza Hut zincirini haziran ayında satacağını duyurmuştu. Şirketin açıklamasında satış kararının, zayıf talep, artan rekabet ve GLP-1 zayıflama ilaçlarının kullanımındaki artışın ardından gelen sürekli düşüşlerin sonrasında alındığı belirtilmişti.