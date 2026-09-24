Dünyaca ünlü yatırım bankasında e-posta hatası: Gizli işlem listesi müşterilere gönderildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, yanlışlıkla gönderilen belgede özellikle Asya’daki işlemlere ilişkin bilgiler yer aldı. Belgede halka arz hazırlığındaki şirketlerden özel sermaye ve emeklilik fonlarına, görüşme aşamasındaki projelerden askıya alınan işlemlere kadar çeşitli bilgiler bulundu.

100’den fazla işlem listede yer aldı

Morgan Stanley’nin dahili belgesinin ağırlıklı olarak Asya-Pasifik bölgesindeki yatırım bankacılığı faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.

Listede Çin, Güney Kore ve Hindistan’daki olası halka arzların yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki bazı işlemlere ilişkin bilgilerin de bulunduğu aktarıldı.

Belgede ayrıca bazı şirketleri destekleyen özel sermaye ve emeklilik fonlarının isimleri ile görüşme aşamasında bulunan veya askıya alınan projelere ilişkin ayrıntıların yer aldığı ifade edildi.

Hong Kong’daki kaynaklar, belgede şirket ve kurumsal yatırımcı isimlerinin de bulunduğunu belirtti.

Müşteriye gönderilecek dosya yerine dahili belge gitti

Olayın, Morgan Stanley’nin yatırım bankacılığı bölümünde Asya-Pasifik finansal sponsorlar biriminin başında bulunan Mohamed Atmani’nin gönderdiği e-posta nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Atmani’nin bazı müşterilere özel sermaye sektörü ve yakın dönemdeki işlemler hakkında genel bilgilerin yer aldığı bir dosya göndermeyi planladığı, ancak bunun yerine bankanın dahili versiyonunu gönderdiği aktarıldı.

Dahili belgede yer alan bazı bilgilerin fiyat açısından hassas nitelikte olduğu kaydedildi.

E-postayı geri çekmeye çalıştı

Atmani’nin yanlış gönderimin ardından e-postayı geri çekmeye çalıştığı ancak belgenin bu sırada bazı alıcılara ulaştığı bildirildi.

Belgenin bulanıklaştırılmış bir kopyasının daha sonra Instagram’da da paylaşıldığı belirtildi.

South China Morning Post’a konuşan kaynaklara göre Morgan Stanley, olayın ardından alıcılara ikinci bir e-posta göndererek ekli dosyanın açılmamasını istedi.

Ancak söz konusu belgenin bu aşamaya kadar finans sektöründe yayılmış olduğu ifade edildi.

Morgan Stanley’den açıklama

Morgan Stanley, olayla ilgili Bloomberg’e yaptığı açıklamada müşteri gizliliğini "son derece ciddiye aldığını" belirtti.

Banka, yanlışlıkla paylaşılan bilgilerle ilgili gerekli adımların hızlı şekilde atıldığını ve ilgili taraflarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Belgenin tam olarak kaç müşteriye ulaştığı ve bankanın olayla ilgili başka hangi adımları atacağı ise henüz açıklanmadı.