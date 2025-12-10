Dünyada borçlar rekor kırıyor: En borçlu devletler belli oldu!

Uluslararası Finans Enstitüsü’ne (IIF) göre küresel borç, eylül sonu itibarıyla 345,7 trilyon dolara ulaştı. Bu seviye, küresel GSYH’nin yaklaşık yüzde 310’una denk geldi.

Oran, 2022 ortasından bu yana nispeten istikrarlı seyrederken, ABD dolarındaki zayıflama, yerel para cinsi borçların dolar bazında değerini artırdı.

ABD ve Çin ben borçlu ülkeler

Bu yılın eylül ayına kadar toplam borç 26,4 trilyon dolar arttı. Bu da haftada yaklaşık 675 milyar dolarlık artış anlamına geliyor.

En büyük kamu borcu artışları Çin ve ABD’de görülürken, Fransa, İtalya ve Brezilya onları izledi.

Gelişmiş piyasalarda toplam borç 230,6 trilyon dolarla rekor kırdı, gelişmekte olan piyasalarda ise borç 115 trilyon doların üzerine çıktı. Rusya, Kore, Polonya ve Meksika en büyük artışları kaydeden ülkeler arasında yer aldı.

Kamu sektörü daha çok borçlandı

IIF, Trump yönetimi tarafından uygulanan tarifelerin yasallığına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi kararının, olumsuz çıkması halinde ABD Hazine’sinin daha fazla borçlanmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Küresel borç artışının ana itici gücü kamu sektörü borçlanması oldu.

Yatırım yapılabilir ülkelerin borcu arttı

Gelişmekte olan piyasalarda Eurobond ihracı 2025’te rekor seviyeye ulaştı.

JPMorgan verilerine göre, aralık başı itibarıyla toplam ihraç 255,7 milyar dolar oldu; bunun 182,1 milyar doları yatırım yapılabilir nota sahip ülkelerden geldi.

Hanehalkı borcu 10 yılın en düşüğünde

Finans dışı şirketlerin borçları 100 trilyon dolara yaklaşırken, yapay zekâ ve temiz enerji sektörlerinde borçlanma hızlandı.

Küresel hanehalkı borcu yaklaşık 64 trilyon dolara çıkarken, borcun GSYH’ye oranı yüzde 57’ye gerileyerek 2015’ten bu yana en düşük seviyeye indi. 2026’da gelişmekte olan piyasalar 8 trilyon dolar, gelişmiş piyasalar ise 16 trilyon doların üzerinde yeniden finansman ihtiyacıyla karşı karşıya kalacak.