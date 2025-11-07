Dünyada gıda fiyatları ekimde geriledi
FAO gıda fiyat endeksi ekimde geriledi. Düşüşte şeker, süt, tahıl ve et fiyatlarındaki gerileme rol oynadı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, dünya gıda fiyatları ekim ayında yüzde 1,6 oranında geriledi.
FAO'nun dünya gıda fiyat endeksi ekim ayında 126,4 puana düştü. Endeks eylül ayında revize edilen 128,5 puandan gerilemişti.
Ürün grupları bazında fiyat hareketleri şöyle gerçekleşti:
Süt ürünleri fiyatları aylık bazda yüzde 3,4 düştü. Et fiyatları yüzde 2 geriledi. Tahıl fiyatları yüzde 1,3 azaldı. Şeker fiyatları ise yüzde 5,3 oranında en sert düşüşü kaydetti.
Bitkisel yağ fiyatları ise aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi.
FAO ayrıca 2025 yılı küresel tahıl üretim tahminini yukarı yönlü güncelledi. Örgüt, küresel tahıl üretiminin 2,990 milyar metrik ton olacağını öngörüyor. Bu rakam, önceki tahminin 2,971 milyar tonun üzerinde bulunuyor.