  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Dünyada gıda fiyatları ekimde geriledi
Takip Et

Dünyada gıda fiyatları ekimde geriledi

FAO gıda fiyat endeksi ekimde geriledi. Düşüşte şeker, süt, tahıl ve et fiyatlarındaki gerileme rol oynadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyada gıda fiyatları ekimde geriledi
Takip Et

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, dünya gıda fiyatları ekim ayında yüzde 1,6 oranında geriledi.

FAO'nun dünya gıda fiyat endeksi ekim ayında 126,4 puana düştü. Endeks eylül ayında revize edilen 128,5 puandan gerilemişti.

Ürün grupları bazında fiyat hareketleri şöyle gerçekleşti:

Süt ürünleri fiyatları aylık bazda yüzde 3,4 düştü. Et fiyatları yüzde 2 geriledi. Tahıl fiyatları yüzde 1,3 azaldı. Şeker fiyatları ise yüzde 5,3 oranında en sert düşüşü kaydetti.

Bitkisel yağ fiyatları ise aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi.

FAO ayrıca 2025 yılı küresel tahıl üretim tahminini yukarı yönlü güncelledi. Örgüt, küresel tahıl üretiminin 2,990 milyar metrik ton olacağını öngörüyor. Bu rakam, önceki tahminin 2,971 milyar tonun üzerinde bulunuyor.

Küresel Ekonomi
Çin ekonomisinde baskı devam ediyor
Çin ekonomisinde baskı devam ediyor
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandı
ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandı
Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın 1 trilyon dolarlık ödeme paketine onay
Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın 1 trilyon dolarlık ödeme paketine onay
Baltık endeksi iki haftanın zirvesine çıktı
Baltık endeksi iki haftanın zirvesine çıktı
Çekya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Çekya Merkez Bankası faizi sabit tuttu