Dünyanın dev bankaları Fed’den ‘vazgeçti’

ABD'de dün açıklanan istihdam verisi bankaların beklentilerini değiştirdi.

JPMorgan, Morgan Stanley ve Standard Chartered, aralık ayında Fed’in 25 baz puan faiz indireceği öngörülerinden vazgeçti.

Wells Fargo ve Goldman Sachs gibi devler ise faiz indiriminde ısrarcı oldu.

Tutanaklarda ayrışma

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 53 bin beklentiye karşı 119 bin artarken, işsizlik oranı da yüzde 4,3 olan beklentiye karşılık 4,4'e yükseldi. Ülkede, geçen hafta sona eren tarihin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veriler yayınlanmamıştı.

Verilerin gecikmesiyle merakla beklenen FOMC tutanaklarında da birkaç Fed yetkilisinin ekim ayında faizin düşürülmesini desteklediğini ancak birçoğunun faiz oranlarının sabit kalmasını destekleyebileceği ve bazılarının indirime karşı çıktığı görüldü.

Fed, ekim toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4'e indirmişti.

Vazgeçenler

Veri sonrasında, JPMorgan, Fed'in aralık ayında 25 baz puan faiz indireceği beklentisinden vazgeçtiğini açıkladı.

Morgan Stanley de aralık ayında faiz indirimi beklentisini geri çekerek, Fed'in 2026'da 3 kez faiz indirmesini beklediğini açıkladı.

Standard Chartered ise faiz indirimi beklentisinden vazgeçtiğini açıklarken, Fed'in 2026 ilk çeyrekte faiz indirmesini beklediğini ve 2026’nın ilk toplantısının faiz indirimi için en olası ay olduğunu belirtti.

Vazgeçmeyenler

ABD’nin en büyük bankalarında Wells Fargo, Fed'in aralık toplantısında 25 baz puan faiz indireceği yönündeki beklentisini sürdürdüğünü belirtirken, Goldman Sachs Asset Management yöneticisi Kay Haigh, aralık ayında faiz indiriminin hala gündemde olduğunu söyledi.

Haigh, işsizlik oranının işgücü piyasasındaki zayıflığı yansıttığını belirterek, "Zayıf veriler ve hedefe yakın enflasyon, son dönemdeki şahin söylemlere rağmen politikayı yönlendirecek gibi görünüyor" dedi.

Haigh, Fed Başkanı Jerome Powell’ın mayıs ayında sona erecek görev süresi öncesinde işgücü piyasasına yönelik risk yönetimi yaklaşımını sürdürmesi için koşulların hazır olduğunu vurguladı.