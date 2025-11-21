  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Dünyanın dev bankaları Fed’den ‘vazgeçti’
Takip Et

Dünyanın dev bankaları Fed’den ‘vazgeçti’

Dün açıklanan gecikmeli ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası, dev bankalar Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerini değiştirdi. Bankaların birçoğu Fed’in aralık ayında 25 baz puan faiz indirimi yapacağı beklentisinden vazgeçerken, 2026 beklentileri de öne çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyanın dev bankaları Fed’den ‘vazgeçti’
Takip Et

ABD'de dün açıklanan istihdam verisi bankaların beklentilerini değiştirdi.

JPMorgan, Morgan Stanley ve Standard Chartered, aralık ayında Fed’in 25 baz puan faiz indireceği öngörülerinden vazgeçti.

Wells Fargo ve Goldman Sachs gibi devler ise faiz indiriminde ısrarcı oldu.

Tutanaklarda ayrışma

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 53 bin beklentiye karşı 119 bin artarken, işsizlik oranı da yüzde 4,3 olan beklentiye karşılık 4,4'e yükseldi. Ülkede, geçen hafta sona eren tarihin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veriler yayınlanmamıştı.

Verilerin gecikmesiyle merakla beklenen FOMC tutanaklarında da birkaç Fed yetkilisinin ekim ayında faizin düşürülmesini desteklediğini ancak birçoğunun faiz oranlarının sabit kalmasını destekleyebileceği ve bazılarının indirime karşı çıktığı görüldü.

Fed, ekim toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4'e indirmişti.

Vazgeçenler

Veri sonrasında, JPMorgan, Fed'in aralık ayında 25 baz puan faiz indireceği beklentisinden vazgeçtiğini açıkladı.

Morgan Stanley de aralık ayında faiz indirimi beklentisini geri çekerek, Fed'in 2026'da 3 kez faiz indirmesini beklediğini açıkladı.

Standard Chartered ise faiz indirimi beklentisinden vazgeçtiğini açıklarken, Fed'in 2026 ilk çeyrekte faiz indirmesini beklediğini ve 2026’nın ilk toplantısının faiz indirimi için en olası ay olduğunu belirtti.

Vazgeçmeyenler

ABD’nin en büyük bankalarında Wells Fargo, Fed'in aralık toplantısında 25 baz puan faiz indireceği yönündeki beklentisini sürdürdüğünü belirtirken, Goldman Sachs Asset Management yöneticisi Kay Haigh, aralık ayında faiz indiriminin hala gündemde olduğunu söyledi.

Haigh, işsizlik oranının işgücü piyasasındaki zayıflığı yansıttığını belirterek, "Zayıf veriler ve hedefe yakın enflasyon, son dönemdeki şahin söylemlere rağmen politikayı yönlendirecek gibi görünüyor" dedi.

Haigh, Fed Başkanı Jerome Powell’ın mayıs ayında sona erecek görev süresi öncesinde işgücü piyasasına yönelik risk yönetimi yaklaşımını sürdürmesi için koşulların hazır olduğunu vurguladı.

ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştıABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştıKüresel Ekonomi
Cleveland Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı: Faiz indirimi hedefin üzerinde enflasyon süresini uzatabilirCleveland Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı: Faiz indirimi hedefin üzerinde enflasyon süresini uzatabilirEkonomi
Fed tutanakları yayımlandı: Yetkililer faiz kararında ikiye bölündüFed tutanakları yayımlandı: Yetkililer faiz kararında ikiye bölündüKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
UBS: ABD verileri dolar üzerinde baskı yaratabilir
UBS: ABD verileri dolar üzerinde baskı yaratabilir
Rusya, dostlarıyla ticaret yapıyor
Rusya, dostlarıyla ticaret yapıyor
Euro Bölgesi'nde ücretlerde artış keskin şekilde yavaşladı
Euro Bölgesi'nde ücretlerde artış keskin şekilde yavaşladı
Dünya borç batağında! Türkiye direniyor
DÜNYA BORÇ BATAĞINDA
Euro Bölgesi PMI hizmetlerle desteklendi
Euro Bölgesi PMI hizmetlerle desteklendi
Japonya'dan 135 milyar dolarlık destek paketine onay
Japonya'dan 135 milyar dolarlık destek paketine onay