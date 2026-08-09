İşte dünyanın en büyük 40 tarım ekonomisi!
Dünyanın tarımsal üretim değeri 2024’te 5,2 trilyon dolara ulaşırken, Türkiye 92 milyar dolarlık üretim değeriyle dünyanın en büyük 6’ncı tarım ekonomisi oldu. Çin, Hindistan, ABD ve Brezilya ise küresel tarımsal üretim değerinin yaklaşık yüzde 60’ını tek başına oluşturdu.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya tarımının ekonomik büyüklüğü 2024 yılında 5,2 trilyon dolara ulaştı. Ülkelerin tarımsal üretim değerleri üzerinden yapılan sıralamada Türkiye de dünyanın önde gelen tarım ekonomileri arasında yer aldı.
Türkiye, 92 milyar dolarlık tarımsal üretim değeriyle 6’ncı sıraya yerleşti. Türkiye'nin küresel tarımsal üretim içindeki payı ise yüzde 1,8 olarak hesaplandı.
Listenin zirvesinde ise Çin bulunuyor. Çin'in 2024 yılındaki tarımsal üretim değeri 1,9 trilyon dolar olurken, ülke tek başına küresel tarımsal üretimin yüzde 35,6'sını gerçekleştirdi.
Hindistan 573 milyar dolarla ikinci, ABD 451 milyar dolarla üçüncü, Brezilya ise 204 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.
Bu dört ülkenin toplam tarımsal üretim değeri, dünya genelindeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geliyor.
Çin, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın toplamından daha büyük
Çin'in tarım ekonomisinin büyüklüğü, sıralamada kendisini takip eden Hindistan, ABD ve Brezilya'nın toplamını da aşıyor.
Çin'in tarımsal üretim değeri 1,9 trilyon dolara ulaşırken, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın toplamı yaklaşık 1,23 trilyon dolar seviyesinde kalıyor.
Hindistan ve Çin, yaklaşık 3 milyar kişilik nüfuslarının gıda ihtiyacını karşılayan geniş iç tarım sistemlerine sahip. ABD ise yüksek verimlilik ve teknoloji kullanımıyla öne çıkarken, Brezilya tarımsal gücünü büyük ölçüde ihracat odaklı rekabet avantajından sağlıyor.
Türkiye'nin ardından Rusya ve Japonya geliyor
Türkiye'nin hemen arkasında 87 milyar dolarlık üretim değeriyle Rusya bulunuyor. Japonya 86 milyar dolarla sekizinci, Fransa 82 milyar dolarla dokuzuncu, Meksika ise 77 milyar dolarla 10'uncu sırada yer aldı.
Pakistan, İspanya, Almanya, Kanada ve İtalya da ilk 15 içerisinde yer aldı.
Avrupa'da ise tarımsal üretim tek bir ülkenin hakimiyetinde bulunmuyor. Rusya tahıl üretimiyle öne çıkarken, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya daha yüksek katma değerli tarımsal ürünlerde güçlü konumda bulunuyor.
Dünyanın en büyük 40 tarım ekonomisi
|Sıra
|Ülke
|2024 Tarımsal Üretim Değeri
|Küresel Pay
|1
|🇨🇳 Çin
|1,9 trilyon $
|%35,6
|2
|🇮🇳 Hindistan
|573 milyar $
|%10,9
|3
|🇺🇸 ABD
|451 milyar $
|%8,6
|4
|🇧🇷 Brezilya
|204 milyar $
|%3,9
|5
|🇮🇩 Endonezya
|145 milyar $
|%2,8
|6
|🇹🇷 Türkiye
|92 milyar $
|%1,8
|7
|🇷🇺 Rusya
|87 milyar $
|%1,7
|8
|🇯🇵 Japonya
|86 milyar $
|%1,7
|9
|🇫🇷 Fransa
|82 milyar $
|%1,6
|10
|🇲🇽 Meksika
|77 milyar $
|%1,5
|11
|🇵🇰 Pakistan
|75 milyar $
|%1,4
|12
|🇪🇸 İspanya
|64 milyar $
|%1,2
|13
|🇩🇪 Almanya
|60 milyar $
|%1,2
|14
|🇨🇦 Kanada
|58 milyar $
|%1,1
|15
|🇮🇹 İtalya
|56 milyar $
|%1,1
|16
|🇻🇳 Vietnam
|56 milyar $
|%1,1
|17
|🇦🇺 Avustralya
|56 milyar $
|%1,1
|18
|🇨🇴 Kolombiya
|53 milyar $
|%1,0
|19
|🇹🇭 Tayland
|48 milyar $
|%0,9
|20
|🇰🇷 Güney Kore
|41 milyar $
|%0,8
|21
|🇪🇬 Mısır
|39 milyar $
|%0,8
|22
|🇬🇧 Birleşik Krallık
|35 milyar $
|%0,7
|23
|🇵🇭 Filipinler
|35 milyar $
|%0,7
|24
|🇧🇩 Bangladeş
|34 milyar $
|%0,6
|25
|🇵🇱 Polonya
|34 milyar $
|%0,6
|26
|🇩🇿 Cezayir
|31 milyar $
|%0,6
|27
|🇮🇷 İran
|31 milyar $
|%0,6
|28
|🇺🇦 Ukrayna
|29 milyar $
|%0,6
|29
|🇲🇾 Malezya
|29 milyar $
|%0,5
|30
|🇿🇦 Güney Afrika
|26 milyar $
|%0,5
|31
|🇳🇱 Hollanda
|22 milyar $
|%0,4
|32
|🇸🇦 Suudi Arabistan
|22 milyar $
|%0,4
|33
|🇰🇪 Kenya
|22 milyar $
|%0,4
|34
|🇵🇪 Peru
|22 milyar $
|%0,4
|35
|🇬🇷 Yunanistan
|19 milyar $
|%0,4
|36
|🇨🇮 Fildişi Sahili
|19 milyar $
|%0,4
|37
|🇺🇿 Özbekistan
|18 milyar $
|%0,4
|38
|🇳🇿 Yeni Zelanda
|17 milyar $
|%0,3
|39
|🇲🇦 Fas
|17 milyar $
|%0,3
|40
|🇰🇭 Kamboçya
|17 milyar $
|%0,3
|Dünya toplamı
|🌐
|5,2 trilyon $
|%100
Tarımın küresel ekonomideki ağırlığı
2024 yılında küresel tarımsal üretim değeri 5,2 trilyon dolara ulaşırken, tarım dünyanın yaşanabilir karalarının yaklaşık yarısını kapsayan dev bir ekonomik faaliyet alanı oluşturuyor.
Sektör yalnızca gıda arzı açısından değil; küresel ticaret, tedarik zincirleri ve kırsal ekonomiler açısından da kritik önem taşıyor. Dünyanın en büyük tarım ekonomileri arasındaki rekabet ise üretim ölçeğinin yanı sıra verimlilik, teknoloji, ihracat kapasitesi ve katma değerli üretim üzerinden şekilleniyor.