İşte dünyanın en büyük 40 tarım ekonomisi!

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya tarımının ekonomik büyüklüğü 2024 yılında 5,2 trilyon dolara ulaştı. Ülkelerin tarımsal üretim değerleri üzerinden yapılan sıralamada Türkiye de dünyanın önde gelen tarım ekonomileri arasında yer aldı.

Türkiye, 92 milyar dolarlık tarımsal üretim değeriyle 6’ncı sıraya yerleşti. Türkiye'nin küresel tarımsal üretim içindeki payı ise yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Listenin zirvesinde ise Çin bulunuyor. Çin'in 2024 yılındaki tarımsal üretim değeri 1,9 trilyon dolar olurken, ülke tek başına küresel tarımsal üretimin yüzde 35,6'sını gerçekleştirdi.

Hindistan 573 milyar dolarla ikinci, ABD 451 milyar dolarla üçüncü, Brezilya ise 204 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Bu dört ülkenin toplam tarımsal üretim değeri, dünya genelindeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geliyor.

Çin, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın toplamından daha büyük

Çin'in tarım ekonomisinin büyüklüğü, sıralamada kendisini takip eden Hindistan, ABD ve Brezilya'nın toplamını da aşıyor.

Çin'in tarımsal üretim değeri 1,9 trilyon dolara ulaşırken, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın toplamı yaklaşık 1,23 trilyon dolar seviyesinde kalıyor.

Hindistan ve Çin, yaklaşık 3 milyar kişilik nüfuslarının gıda ihtiyacını karşılayan geniş iç tarım sistemlerine sahip. ABD ise yüksek verimlilik ve teknoloji kullanımıyla öne çıkarken, Brezilya tarımsal gücünü büyük ölçüde ihracat odaklı rekabet avantajından sağlıyor.

Türkiye'nin ardından Rusya ve Japonya geliyor

Türkiye'nin hemen arkasında 87 milyar dolarlık üretim değeriyle Rusya bulunuyor. Japonya 86 milyar dolarla sekizinci, Fransa 82 milyar dolarla dokuzuncu, Meksika ise 77 milyar dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Pakistan, İspanya, Almanya, Kanada ve İtalya da ilk 15 içerisinde yer aldı.

Avrupa'da ise tarımsal üretim tek bir ülkenin hakimiyetinde bulunmuyor. Rusya tahıl üretimiyle öne çıkarken, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya daha yüksek katma değerli tarımsal ürünlerde güçlü konumda bulunuyor.

Dünyanın en büyük 40 tarım ekonomisi

Sıra Ülke 2024 Tarımsal Üretim Değeri Küresel Pay 1 🇨🇳 Çin 1,9 trilyon $ %35,6 2 🇮🇳 Hindistan 573 milyar $ %10,9 3 🇺🇸 ABD 451 milyar $ %8,6 4 🇧🇷 Brezilya 204 milyar $ %3,9 5 🇮🇩 Endonezya 145 milyar $ %2,8 6 🇹🇷 Türkiye 92 milyar $ %1,8 7 🇷🇺 Rusya 87 milyar $ %1,7 8 🇯🇵 Japonya 86 milyar $ %1,7 9 🇫🇷 Fransa 82 milyar $ %1,6 10 🇲🇽 Meksika 77 milyar $ %1,5 11 🇵🇰 Pakistan 75 milyar $ %1,4 12 🇪🇸 İspanya 64 milyar $ %1,2 13 🇩🇪 Almanya 60 milyar $ %1,2 14 🇨🇦 Kanada 58 milyar $ %1,1 15 🇮🇹 İtalya 56 milyar $ %1,1 16 🇻🇳 Vietnam 56 milyar $ %1,1 17 🇦🇺 Avustralya 56 milyar $ %1,1 18 🇨🇴 Kolombiya 53 milyar $ %1,0 19 🇹🇭 Tayland 48 milyar $ %0,9 20 🇰🇷 Güney Kore 41 milyar $ %0,8 21 🇪🇬 Mısır 39 milyar $ %0,8 22 🇬🇧 Birleşik Krallık 35 milyar $ %0,7 23 🇵🇭 Filipinler 35 milyar $ %0,7 24 🇧🇩 Bangladeş 34 milyar $ %0,6 25 🇵🇱 Polonya 34 milyar $ %0,6 26 🇩🇿 Cezayir 31 milyar $ %0,6 27 🇮🇷 İran 31 milyar $ %0,6 28 🇺🇦 Ukrayna 29 milyar $ %0,6 29 🇲🇾 Malezya 29 milyar $ %0,5 30 🇿🇦 Güney Afrika 26 milyar $ %0,5 31 🇳🇱 Hollanda 22 milyar $ %0,4 32 🇸🇦 Suudi Arabistan 22 milyar $ %0,4 33 🇰🇪 Kenya 22 milyar $ %0,4 34 🇵🇪 Peru 22 milyar $ %0,4 35 🇬🇷 Yunanistan 19 milyar $ %0,4 36 🇨🇮 Fildişi Sahili 19 milyar $ %0,4 37 🇺🇿 Özbekistan 18 milyar $ %0,4 38 🇳🇿 Yeni Zelanda 17 milyar $ %0,3 39 🇲🇦 Fas 17 milyar $ %0,3 40 🇰🇭 Kamboçya 17 milyar $ %0,3 Dünya toplamı 🌐 5,2 trilyon $ %100

Tarımın küresel ekonomideki ağırlığı

2024 yılında küresel tarımsal üretim değeri 5,2 trilyon dolara ulaşırken, tarım dünyanın yaşanabilir karalarının yaklaşık yarısını kapsayan dev bir ekonomik faaliyet alanı oluşturuyor.

Sektör yalnızca gıda arzı açısından değil; küresel ticaret, tedarik zincirleri ve kırsal ekonomiler açısından da kritik önem taşıyor. Dünyanın en büyük tarım ekonomileri arasındaki rekabet ise üretim ölçeğinin yanı sıra verimlilik, teknoloji, ihracat kapasitesi ve katma değerli üretim üzerinden şekilleniyor.