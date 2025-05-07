Dünyanın en büyük varlık fonunda savunma devlerine yatırım izni tartışması

Muhalefet, dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç'in 1,8 trilyon dolarlık varlık fonunun büyük savunma şirketlerine yatırım yapmasına izin verme çabaları sürüyor.

Fon, parlamento tarafından kararlaştırılan ve nükleer silahlar için parça ürettikleri gerekçesiyle Airbus, Boeing, BAE Systems ve Lockheed Martin gibi şirketlerden hisse almasını engelleyen etik kurallara uyuyor.

Muhalefetteki iki parti, Muhafazakârlar ve İlerleme Partisi, geçtiğimiz aylarda Avrupa ülkelerinin askeri yatırımlarını arttırdığı bir dönemde milletvekillerine fonun bu konudaki kurallarını değiştirmeleri çağrısında bulundu.

Merkez Bankası destek verdi

Fonu işleten merkez bankasının başkanı da şubat ayında Norveç'in "dünya yeniden askeri silahlanma ve ülkeler arasında artan gerilimlerle anılır hale geldikçe etik olarak kabul edilebilir olduğu düşünülen şeylerin değişebileceği ihtimaline açık olması gerektiğini" söyleyerek değişime destek verdi.

Muhafazakârlar, Norveç ve müttefiklerinin savaş gücü için kritik öneme sahip ekipmanlar üreten şirketleri dışlamanın artık makul olmadığını söylüyor.

Fon, nükleer silah üretiminde yer almayan ve bu nedenle Rheinmetall ya da Leonardo gibi şirketlere yatırım yapan savunma şirketlerine yatırım yapabiliyor. Ancak kurallar fonun bazı büyük savunma şirketlerine yatırım yapmasını engelliyor.

Bu arada Progress, Oslo'nun fonunun Lockheed Martin'den hisse almasını yasaklarken aynı zamanda ABD'li savunma müteahhidinden 52 adet F-35 savaş uçağı almasının ikiyüzlülük olduğunu savunan özel bir yasa tasarısı sunuyor.

Azınlıktaki İşçi Partisi hükümetinin iradesini tersine çevirmek ve dünyanın en büyük yatırımcılarından birinin savunma şirketlerine milyarlarca dolar tahsis etmesine izin vermek için diğer partilerin desteğine ihtiyaçları var.