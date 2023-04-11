Dünyanın en büyük varlık fonundan 'faiz' mesajı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi konumunda olan BlackRock'ta Küresel Sabit Gelir Baş Yatırım Sorumlusu olan Rick Rieder, geçtiğimiz ay yaşanan ve finansal bir güvensizliğe sebep olarak piyasalarda kargaşaya sebep olan 'bankacılık krizi' ve son işgücü verilerilerinin ABD ekonomisinin yavaşlamasına işaret etmesi nedeniyle, Fed'in enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini söyledi.

Rick Rieder, "Cuma günkü yakından takip edilen Çalışma Bakanlığı istihdam raporu, ABD'li işverenlerin geçen ay güçlü bir işe alım hızını koruduğunu gösterse de, aynı zamanda yavaşlayan ücret artışları ve üç, altı ve 12 aylık hareketli ortalamaların altında olan istihdam artışıyla da dikkat çekti", açıklamasını yaparak ABD ekonomisinin soğumaya başladığına dikkat çekti.