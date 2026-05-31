Dünyanın en riskli yatırım piyasaları açıklandı

Aswath Damodaran’ın ülke bazlı “hisse senedi risk primi” hesaplamalarına dayanan harita, 2026 yılı itibarıyla küresel yatırım riskinin ülkeler arasında keskin biçimde ayrıştığını ortaya koydu.

Çalışmaya göre yatırımcıların ülkelerden beklediği ek getiri oranı (risk primi) gelişmiş ekonomilerde yaklaşık %4 ila %5 seviyesinde kalırken, çatışma ve ekonomik kırılganlık yaşayan ülkelerde bu oran %30’un üzerine çıkıyor.

En riskli ülkeler

Verilere göre 2026 yılında en yüksek risk primi taşıyan ülkeler Belarus, Lübnan, Sudan ve Venezuela oldu. Bu ülkelerde risk priminin yaklaşık %30,9 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Bu ülkeleri yüksek siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküş, iç çatışmalar ve yaptırımların etkilediği piyasa yapıları izliyor.

Orta ve yüksek riskli piyasalar

Haritada birçok gelişmekte olan ülkenin orta ve yüksek risk bandında yer aldığı görülürken, bu ülkelerde risk primlerinin çift haneli seviyelere yükseldiği ifade edildi. Risk seviyeleri; ülke kredi notları, sermaye akışları ve yatırımcıların talep ettiği getiri farkları üzerinden hesaplanıyor.

Düşük riskli ekonomiler

Gelişmiş ekonomiler ve finansal istikrarı yüksek ülkeler ise %4–5 bandında risk primiyle en düşük risk grubunda yer aldı. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri bu kategori içinde değerlendirildi.

Risk nasıl hesaplanıyor?

Çalışmada kullanılan yöntem, ülkelerin kredi risk notları ile hisse senedi piyasalarında talep edilen ek getiri arasındaki farkı temel alıyor. Tahvil piyasası verisinin bulunmadığı ülkelerde ise gelişmekte olan piyasa endeksleri üzerinden karşılaştırmalı hesaplama yapılıyor.

Küresel görünüm

Analize göre 2026 itibarıyla 90 ülke düşük risk kategorisinde yer alırken, 57 ülke yüksek risk bandında bulunuyor. Geri kalan ülkeler ise orta risk grubunda sınıflandırılıyor.

Uzmanlara göre bu tablo, küresel sermayenin giderek daha seçici hale geldiğini ve yatırım kararlarında siyasi istikrar, kurumsal yapı ve ekonomik öngörülebilirliğin belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

2026 Dünyanın En Riskli Piyasaları (Tam Sıralama)

En yüksek risk grubu

Belarus

Lübnan

Sudan

Venezuela

Çok yüksek risk

Bolivya

Küba

Myanmar

Kuzey Kore

Sri Lanka

Suriye

Ukrayna

Yemen

Yüksek risk

Ekvador

Haiti

Malawi

Mozambik

Nijer

Somali

Orta-yüksek risk

Etiyopya

Gabon

Gine

Laos

Liberya

Maldivler

Mali

Kongo Cumhuriyeti

Zambiya

Zimbabve

Orta risk üst bandı

Arjantin

Belize

Burkina Faso

Kamerun

Mısır

Gana

Gine-Bissau

İran

Irak

Kenya

Pakistan

Senegal

Solomon Adaları

Surinam

Tunus

Orta risk

Angola

Bosna-Hersek

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

El Salvador

Kırgızistan

Madagaskar

Moldova

Nijerya

Sierra Leone

Saint Vincent ve Grenadinler

Tacikistan

Togo

Uganda

Orta-düşük risk

Bahreyn

Bangladeş

Barbados

Kamboçya

Yeşil Burun Adaları

Gambiya

Nikaragua

Papua Yeni Gine

Ruanda

Esvatini

Düşük-orta risk

Cezayir

Bahamalar

Benin

Cook Adaları

Fiji

Honduras

Moğolistan

Karadağ

Namibya

Tanzanya

Düşük risk bandı

Arnavutluk

Ermenistan

Jamaika

Ürdün

Kuzey Makedonya

Nepal

Türkiye

Özbekistan

Görece düşük risk

Kosta Rika

Fildişi Sahili

Dominik Cumhuriyeti

Gürcistan

Libya

Rusya

Sırbistan

Güney Afrika

Saint Maarten

Trinidad ve Tobago

Vietnam

Orta-düşük risk

Brezilya

Guatemala

Fas

Sharjah

Düşük risk

Aruba

Azerbaycan

Kolombiya

Curaçao

Yunanistan

Hindistan

Mauritius

Montserrat

Umman

Panama

Paraguay

Romanya

Stabil gelişen piyasalar

Macaristan

Endonezya

İtalya

Meksika

Filipinler

Düşük risk

Andorra

Botsvana

Bulgaristan

Guyana

İsrail

Kazakistan

Peru

Tayland

Turks ve Caicos

Uruguay

Avrupa ağırlıklı düşük risk

Hırvatistan

Letonya

Malezya

Portekiz

Slovakya

Slovenya

İspanya

Düşük risk

Bermuda

Şili

Litvanya

Malta

Polonya

Çok düşük risk

Çin

Estonya

İzlanda

Japonya

Kuveyt

En düşük risk grubu

Belçika

Brunei

Cayman Adaları

Çekya

Fransa

Hong Kong

İrlanda

Man Adası

Jersey

Makao

Suudi Arabistan

Tayvan

Birleşik Krallık

Ultra düşük risk

Abu Dabi

Güney Kore

Katar

Birleşik Arap Emirlikleri

En güvenli yatırım bandı

Avusturya

Finlandiya

Amerika Birleşik Devletleri

En düşük riskli ekonomiler

Avustralya

Kanada

Danimarka

Almanya

Lihtenştayn

Lüksemburg

Hollanda

Yeni Zelanda

Norveç

Singapur

İsveç

İsviçre