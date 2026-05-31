Dünyanın en riskli yatırım piyasaları açıklandı
NYU Stern School of Business Profesörü Aswath Damodaran’ın ülke risk primleri verilerine dayanan çalışmaya göre, 2026 yılında küresel yatırım riskleri belirgin biçimde kutuplaşıyor. Belarus, Lübnan, Sudan ve Venezuela en yüksek risk grubunda yer alırken, gelişmiş ekonomiler düşük risk bandında kalmayı sürdürüyor. Türkiye ise listede düşük risk bandında bulunuyor.
Aswath Damodaran’ın ülke bazlı “hisse senedi risk primi” hesaplamalarına dayanan harita, 2026 yılı itibarıyla küresel yatırım riskinin ülkeler arasında keskin biçimde ayrıştığını ortaya koydu.
Çalışmaya göre yatırımcıların ülkelerden beklediği ek getiri oranı (risk primi) gelişmiş ekonomilerde yaklaşık %4 ila %5 seviyesinde kalırken, çatışma ve ekonomik kırılganlık yaşayan ülkelerde bu oran %30’un üzerine çıkıyor.
En riskli ülkeler
Verilere göre 2026 yılında en yüksek risk primi taşıyan ülkeler Belarus, Lübnan, Sudan ve Venezuela oldu. Bu ülkelerde risk priminin yaklaşık %30,9 seviyesine ulaştığı belirtildi.
Bu ülkeleri yüksek siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküş, iç çatışmalar ve yaptırımların etkilediği piyasa yapıları izliyor.
Orta ve yüksek riskli piyasalar
Haritada birçok gelişmekte olan ülkenin orta ve yüksek risk bandında yer aldığı görülürken, bu ülkelerde risk primlerinin çift haneli seviyelere yükseldiği ifade edildi. Risk seviyeleri; ülke kredi notları, sermaye akışları ve yatırımcıların talep ettiği getiri farkları üzerinden hesaplanıyor.
Düşük riskli ekonomiler
Gelişmiş ekonomiler ve finansal istikrarı yüksek ülkeler ise %4–5 bandında risk primiyle en düşük risk grubunda yer aldı. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri bu kategori içinde değerlendirildi.
Risk nasıl hesaplanıyor?
Çalışmada kullanılan yöntem, ülkelerin kredi risk notları ile hisse senedi piyasalarında talep edilen ek getiri arasındaki farkı temel alıyor. Tahvil piyasası verisinin bulunmadığı ülkelerde ise gelişmekte olan piyasa endeksleri üzerinden karşılaştırmalı hesaplama yapılıyor.
Küresel görünüm
Analize göre 2026 itibarıyla 90 ülke düşük risk kategorisinde yer alırken, 57 ülke yüksek risk bandında bulunuyor. Geri kalan ülkeler ise orta risk grubunda sınıflandırılıyor.
Uzmanlara göre bu tablo, küresel sermayenin giderek daha seçici hale geldiğini ve yatırım kararlarında siyasi istikrar, kurumsal yapı ve ekonomik öngörülebilirliğin belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.
2026 Dünyanın En Riskli Piyasaları (Tam Sıralama)
En yüksek risk grubu
Belarus
Lübnan
Sudan
Venezuela
Çok yüksek risk
Bolivya
Küba
Myanmar
Kuzey Kore
Sri Lanka
Suriye
Ukrayna
Yemen
Yüksek risk
Ekvador
Haiti
Malawi
Mozambik
Nijer
Somali
Orta-yüksek risk
Etiyopya
Gabon
Gine
Laos
Liberya
Maldivler
Mali
Kongo Cumhuriyeti
Zambiya
Zimbabve
Orta risk üst bandı
Arjantin
Belize
Burkina Faso
Kamerun
Mısır
Gana
Gine-Bissau
İran
Irak
Kenya
Pakistan
Senegal
Solomon Adaları
Surinam
Tunus
Orta risk
Angola
Bosna-Hersek
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
El Salvador
Kırgızistan
Madagaskar
Moldova
Nijerya
Sierra Leone
Saint Vincent ve Grenadinler
Tacikistan
Togo
Uganda
Orta-düşük risk
Bahreyn
Bangladeş
Barbados
Kamboçya
Yeşil Burun Adaları
Gambiya
Nikaragua
Papua Yeni Gine
Ruanda
Esvatini
Düşük-orta risk
Cezayir
Bahamalar
Benin
Cook Adaları
Fiji
Honduras
Moğolistan
Karadağ
Namibya
Tanzanya
Düşük risk bandı
Arnavutluk
Ermenistan
Jamaika
Ürdün
Kuzey Makedonya
Nepal
Türkiye
Özbekistan
Görece düşük risk
Kosta Rika
Fildişi Sahili
Dominik Cumhuriyeti
Gürcistan
Libya
Rusya
Sırbistan
Güney Afrika
Saint Maarten
Trinidad ve Tobago
Vietnam
Orta-düşük risk
Brezilya
Guatemala
Fas
Sharjah
Düşük risk
Aruba
Azerbaycan
Kolombiya
Curaçao
Yunanistan
Hindistan
Mauritius
Montserrat
Umman
Panama
Paraguay
Romanya
Stabil gelişen piyasalar
Macaristan
Endonezya
İtalya
Meksika
Filipinler
Düşük risk
Andorra
Botsvana
Bulgaristan
Guyana
İsrail
Kazakistan
Peru
Tayland
Turks ve Caicos
Uruguay
Avrupa ağırlıklı düşük risk
Hırvatistan
Letonya
Malezya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
İspanya
Düşük risk
Bermuda
Şili
Litvanya
Malta
Polonya
Çok düşük risk
Çin
Estonya
İzlanda
Japonya
Kuveyt
En düşük risk grubu
Belçika
Brunei
Cayman Adaları
Çekya
Fransa
Hong Kong
İrlanda
Man Adası
Jersey
Makao
Suudi Arabistan
Tayvan
Birleşik Krallık
Ultra düşük risk
Abu Dabi
Güney Kore
Katar
Birleşik Arap Emirlikleri
En güvenli yatırım bandı
Avusturya
Finlandiya
Amerika Birleşik Devletleri
En düşük riskli ekonomiler
Avustralya
Kanada
Danimarka
Almanya
Lihtenştayn
Lüksemburg
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Singapur
İsveç
İsviçre