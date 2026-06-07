Dünyanın refah seviyesi en yüksek 20 ülkesi açıklandı

Atlantic Council verilerine dayanan “2026 En Refah Gelişmiş Ekonomiler” araştırmasına göre ülkeler yalnızca gelir değil; eşitlik, yaşam kalitesi ve sosyal göstergeler üzerinden de değerlendirildi.

Refah seviyesi en yüksek ekonomiler (2026)

Norveç

İrlanda

Lüksemburg

İsviçre

İzlanda

Singapur

Danimarka

Hollanda

Belçika

İsveç

Katar

Almanya

Birleşik Arap Emirlikleri

Finlandiya

Avustralya

Avusturya

ABD

Kanada

Çekya

Fransa

Araştırma, özellikle İskandinav ülkelerinin hem yüksek gelir hem de güçlü sosyal refah sistemi sayesinde listenin üst sıralarını domine ettiğini ortaya koydu. Küçük ama yüksek gelirli ekonomiler olan İrlanda, Lüksemburg ve İsviçre de ilk beşte yer aldı.

ABD ise dünyanın en büyük ekonomisi olmasına rağmen gelir eşitsizliği ve sosyal göstergelerdeki zayıf performans nedeniyle 17’nci sırada kaldı. Asya’da ise Singapur, 6’ncı sırayla bölgenin en yüksek skorlu ekonomisi oldu.