Dünyanın refah seviyesi en yüksek 20 ülkesi açıklandı
Avrupa’nın küçük ekonomileri refah sıralamasında zirveyi domine ederken, Norveç 2026’da dünyanın en “refah seviyesi yüksek gelişmiş ekonomisi” olarak ilk sıraya yerleşti; ABD ise büyük ekonomik hacmine rağmen 17’nci sırada kaldı.
Atlantic Council verilerine dayanan “2026 En Refah Gelişmiş Ekonomiler” araştırmasına göre ülkeler yalnızca gelir değil; eşitlik, yaşam kalitesi ve sosyal göstergeler üzerinden de değerlendirildi.
Refah seviyesi en yüksek ekonomiler (2026)
Norveç
İrlanda
Lüksemburg
İsviçre
İzlanda
Singapur
Danimarka
Hollanda
Belçika
İsveç
Katar
Almanya
Birleşik Arap Emirlikleri
Finlandiya
Avustralya
Avusturya
ABD
Kanada
Çekya
Fransa
Araştırma, özellikle İskandinav ülkelerinin hem yüksek gelir hem de güçlü sosyal refah sistemi sayesinde listenin üst sıralarını domine ettiğini ortaya koydu. Küçük ama yüksek gelirli ekonomiler olan İrlanda, Lüksemburg ve İsviçre de ilk beşte yer aldı.
ABD ise dünyanın en büyük ekonomisi olmasına rağmen gelir eşitsizliği ve sosyal göstergelerdeki zayıf performans nedeniyle 17’nci sırada kaldı. Asya’da ise Singapur, 6’ncı sırayla bölgenin en yüksek skorlu ekonomisi oldu.