Dünyanın vergi cennetleri! İşte en az vergi toplayan ülkeler

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Dünya genelinde ülkelerin topladığı vergilerin ekonomik büyüklüklerine oranı büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde vergi gelirleri gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinin bile altında kalırken, bazı ekonomilerde bu oran yüzde 40'ı aşıyor.

IMF'nin verileri, dünyanın en az ve en fazla vergi geliri elde eden ülkelerini ortaya koydu.

Araştırmaya göre listenin en düşük vergi geliri oranına sahip ülkeleri arasında petrol ve doğal gaz zengini ekonomiler dikkat çekiyor. Ancak düşük vergi geliri oranının her ülkede aynı anlama gelmediği belirtiliyor.

Bazı ülkelerde enerji kaynaklarından elde edilen gelirler vergilere duyulan ihtiyacı azaltırken, diğerlerinde kayıt dışı ekonomi ve vergi toplama kapasitesinin sınırlı olması belirleyici oluyor.

Vergi gelirlerinin milli gelire oranı en düşük ülke Libya

Listenin ilk sırasında yüzde 1,2 ile Libya yer alıyor. Libya'yı yüzde 1,4 ile Kuveyt ve yüzde 1,7 ile Irak izliyor.

Yemen ve Sudan'da vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı yüzde 2 seviyesinde bulunurken, Somali'de yüzde 2,2 olarak hesaplanıyor.

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya yüzde 3,4 ile yedinci sırada yer alırken, enerji zengini Katar yüzde 3,8 ile sekizinci sırada bulunuyor.

Bahreyn'de bu oran yüzde 4,4, Umman'da ise yüzde 4,5 seviyesinde.

İşte dünyanın en az vergi geliri toplayan 20 ülkesi



Petrol zengini ülkelerde vergi gelirleri neden düşük?

Araştırmada özellikle petrol ve doğal gaz üreticisi ülkelerin düşük vergi geliri oranları dikkat çekiyor.

Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Umman gibi ekonomilerde enerji kaynaklarından elde edilen kamu gelirleri, devlet bütçesinin finansmanında önemli rol oynuyor. Bu durum, söz konusu ülkelerin geleneksel vergilere bağımlılığını azaltabiliyor.

Örneğin Kuveyt'te vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı yalnızca yüzde 1,4 seviyesinde bulunurken, Katar'da yüzde 3,8, Bahreyn'de yüzde 4,4 ve Umman'da yüzde 4,5 olarak kaydediliyor.

Bununla birlikte düşük vergi geliri oranı her zaman vatandaşların ya da şirketlerin daha az vergi ödediği anlamına gelmiyor. Vergi tahsilatının düşük olduğu bazı ülkelerde kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yaygınlığı, kurumsal kapasitenin yetersizliği ve ekonomik istikrarsızlık da etkili olabiliyor.

Türkiye'de vergi gelirlerinin milli gelire oranı yüzde 16,6

IMF verilerine dayanan aynı araştırmaya göre Türkiye'de vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı yüzde 16,6 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, vergi gelirlerinin milli gelire oranının yüzde 19,5 olduğu ABD'nin altında, ancak listenin en düşük oranlarına sahip ülkelerinin oldukça üzerinde yer alıyor.

Araştırmada Birleşik Arap Emirlikleri'nin oranı yüzde 18,2, İsviçre'nin yüzde 20,0 ve İngiltere'nin yüzde 28,5 olarak gösteriliyor.

Dünyanın en çok vergi geliri toplayan ülkesi Danimarka

Vergi gelirlerinin milli gelire oranının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında ise Avrupa ülkeleri öne çıkıyor.

Danimarka yüzde 45,3 ile ilk sırada bulunurken, Bulgaristan yüzde 38,8 ve İsveç yüzde 38,7 ile onu takip ediyor.

İlk 10 ülkenin yedisinin Avrupa'da bulunması dikkat çekiyor. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde vergi gelirleri, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu hizmetlerinin finansmanında önemli rol oynuyor.

İşte dünyanın en çok vergi geliri toplayan 20 ülkesi

Danimarka ile Libya arasındaki fark yaklaşık 38 kat

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, vergi gelirlerinin milli gelire oranı bakımından ülkeler arasındaki büyük fark oldu.

Danimarka'da vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı yüzde 45,3'e ulaşırken, Libya'da yüzde 1,2'de kalıyor. Buna göre Danimarka'nın vergi geliri/GSYH oranı Libya'nın yaklaşık 38 katına karşılık geliyor.

ABD'de ise vergi gelirlerinin milli gelire oranı yüzde 19,5 seviyesinde bulunuyor. Araştırmada, ABD'nin birçok gelişmiş ekonomiye kıyasla daha düşük vergi geliri oranına sahip olduğu, buna karşılık kamu harcamalarının gelirlerin üzerinde seyretmesinin bütçe üzerinde baskı yarattığı belirtiliyor.

Düşük vergi oranı ile düşük vergi geliri aynı şey değil

Araştırmanın sonuçları değerlendirilirken ülkelerin topladığı vergilerin GSYH'ye oranı ile bireylerin veya şirketlerin karşılaştığı vergi oranlarının birbirinden farklı olduğu göz önünde bulundurulmalı.

Bir ülkede vergi gelirlerinin milli gelire oranının düşük olması, o ülkede gelir vergisi, kurumlar vergisi veya tüketim vergilerinin mutlaka düşük olduğu anlamına gelmiyor.

Dolayısıyla sıralama, ülkelerin vergi toplama düzeylerini ekonomik büyüklüklerine göre karşılaştırıyor; doğrudan bireysel vergi yükünü ya da yatırımcılar açısından vergi avantajlarını ölçmüyor.