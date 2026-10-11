Dünyanın zenginlik haritası değişti: Zirve, 195 bin dolar kişi başı gelirle sürpriz ülkenin!

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Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında son 20 yılda önemli değişimler yaşandı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm verilerine göre, ülkelerin 2006, 2016 ve 2026 yıllarındaki kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) performansları karşılaştırıldı.

Satın alma gücü paritesine (SGP) göre hesaplanan veriler, özellikle Avrupa'nın küçük ekonomilerinin dünyanın en zengin ülkeleri arasında öne çıktığını gösterdi. Singapur ve İrlanda'nın yükselişi dikkat çekerken, Güney Amerika ülkesi Guyana petrol üretimi sayesinde sıralamada önemli bir konuma ulaştı.

Dünyanın en zengin ülkesi Lihtenştayn: Kişi başına 195 bin dolar

IMF'nin 2026 tahminlerine göre dünyanın kişi başına en yüksek ekonomik üretime sahip ülkesi Lihtenştayn oldu. Avrupa'nın küçük ülkelerinden Lihtenştayn'da kişi başına düşen GSYH, satın alma gücü paritesine göre 195 bin 372 dolar olarak hesaplandı.

Lihtenştayn'ı 173 bin 708 dolarla Singapur ve 159 bin 129 dolarla İrlanda takip etti.

Dördüncü sırada 156 bin 719 dolarla Lüksemburg, beşinci sırada ise 140 bin 423 dolarla Makao yer aldı.

İlk beşteki ülkelerin büyük bölümünün küçük nüfuslu ve uluslararası ticaret, finans veya yüksek katma değerli faaliyetlerde uzmanlaşmış ekonomiler olması dikkat çekti.

Singapur 20 yılda dokuzunculuktan ikinciliğe yükseldi

2006 yılında dünyanın en zengin ülkeleri arasında dokuzuncu sırada bulunan Singapur, 2026 tahminlerinde ikinci sıraya çıktı.

Singapur'da satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH, 2006'daki 59 bin 942 dolardan 2026'da 173 bin 708 dolara yükseldi.

Ülkenin yarı iletkenler, ilaç sanayisi, uluslararası ticaret ve finans gibi yüksek katma değerli sektörlerde geliştirdiği ekonomik yapı, yükselişinde önemli rol oynadı.

Singapur'un 20 yıllık dönemde kişi başına ekonomik üretimini yaklaşık 2,9 katına çıkarması dikkat çekti.

İrlanda dünyanın en zengin üçüncü ülkesi oldu

Sıralamanın dikkat çeken ülkelerinden biri de İrlanda oldu.

2006 yılında 49 bin 519 dolarlık kişi başına GSYH ile 12'nci sırada bulunan İrlanda, 2026 tahminlerinde 159 bin 129 dolarla üçüncü sıraya yükseldi.

Ülkenin ekonomik büyüklüğündeki artışta çok uluslu teknoloji, ilaç ve finans şirketlerinin faaliyetleri önemli rol oynadı.

Bununla birlikte İrlanda'da yabancı sermayeli şirketlerin kârları ve fikrî mülkiyet varlıkları, GSYH rakamlarını önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle kişi başına GSYH'deki yüksek seviye, ülkede yaşayanların harcanabilir gelirinin aynı düzeyde olduğu anlamına gelmiyor.

Petrol Guyana'yı zenginler ligine taşıdı: ABD'yi geride bıraktı

2026 sıralamasının en dikkat çekici ülkelerinden biri Güney Amerika'daki Guyana oldu.

2019 yılının aralık ayında petrol üretimine başlayan Guyana, açık deniz petrol rezervlerinin ekonomiye kazandırılmasıyla hızlı bir büyüme sürecine girdi.

IMF'nin 2026 tahminlerine göre Guyana'da satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH 95 bin 477 dolara ulaştı.

Böylece Guyana, 94 bin 430 dolarlık kişi başına GSYH'ye sahip ABD'yi geride bırakarak dünyanın en zengin 11'inci ekonomisi oldu.

ABD ise sıralamada 12'nci sırada yer aldı.

Petrol gelirleri Guyana'da altyapı yatırımlarının ve kamu harcamalarının finansmanında önemli bir kaynak oluştururken, ülke petrol gelirlerinin yönetimi için bir doğal kaynak fonu da oluşturdu.

Katar geriledi, Norveç yükseldi

2006 yılında 86 bin 252 dolarlık kişi başına GSYH ile dünyanın en zengin üçüncü ülkesi olan Katar, 2026 tahminlerinde 112 bin 312 dolarla yedinci sıraya geriledi.

Birleşik Arap Emirlikleri de 2006 yılında dördüncü sıradayken, 2026'da 87 bin 774 dolarla 14'üncü sırada yer aldı.

Buna karşılık Norveç, 2006'daki 11'inci sıradan 2026'da altıncı sıraya yükseldi. Ülkede kişi başına düşen GSYH 115 bin 548 dolar olarak hesaplandı.

İsviçre ise 105 bin 680 dolarla sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye ilk 20'de yer almadı

IMF verilerine dayanan 2026 sıralamasında Türkiye, satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH bakımından dünyanın en zengin ilk 20 ekonomisi arasında bulunmadı.

İlk 20'de Avrupa'nın küçük ve gelişmiş ekonomileri ağırlık kazanırken, Singapur, Katar, Brunei, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi Asya ve Orta Doğu ekonomileri de listede yer aldı.

Sıralamada kullanılan kişi başına GSYH göstergesi, ülkelerin toplam ekonomik üretiminin nüfuslarına bölünmesiyle hesaplanıyor ve satın alma gücü paritesiyle ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları dikkate alınıyor. Bu gösterge, kişilerin yıllık maaşını veya ortalama hane halkı gelirini ifade etmiyor.

İşte 2026'nın en zengin 20 ülkesi ve kişi başına düşen GSYH

Sıra Ülke / Ekonomi Kişi başına GSYH (SGP, dolar) 1 Lihtenştayn 195.372 2 Singapur 173.708 3 İrlanda 159.129 4 Lüksemburg 156.719 5 Makao 140.423 6 Norveç 115.548 7 Katar 112.312 8 İsviçre 105.680 9 Tayvan 98.051 10 Brunei 97.858 11 Guyana 95.477 12 ABD 94.430 13 Danimarka 89.667 14 Birleşik Arap Emirlikleri 87.774 15 Hollanda 87.773 16 San Marino 87.141 17 Hong Kong 84.212 18 İzlanda 82.730 19 Malta 82.421 20 Suudi Arabistan 78.815

20 yıl önce dünyanın en zengin ülkeleri hangileriydi?