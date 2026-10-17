Düşük maliyetli e-ticaret akını Malezya ekonomisini nasıl tehdit ediyor?

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Çin'den doğrudan gönderilen uygun fiyatlı tüketim maddeleri, Malezya iç pazarında mikro ve küçük ölçekli işletmelerin rekabet gücünü zayıflatıyor. Ülkedeki toplam kayıtlı ticari işletmelerin %97'sini oluşturan ve yaklaşık 8 milyon kişiye istihdam sağlayan küçük işletmeler, ithal ürünlerin yarattığı fiyat baskısını derinden hissediyor.

Operasyon giderlerinin bu yıl %80 veya üzerinde artış gösterdiği sektörde, önümüzdeki altı aylık süreçte ciddi nakit akışı sıkıntısı bekleniyor. Elektronik, giyim, ayakkabı, kozmetik ve mobilya gibi kritik alanlardaki talebin sınır dışı satıcılara kayması, yerel üretim tesislerinin iç pazardaki varlığını kalıcı olarak kaybetme riskini doğuruyor.

Taşımacılık dengesi değişiyor, ambalaj atıkları katlanıyor

Doğrudan sevkiyatlar lojistik sektöründe de dengeleri dönüştürüyor. Çin'den gelen küçük paket taşımacılığı talebi yerel kargo firmalarında %40 oranında gerilerken; taşımacılık ağırlığı mobilya, mutfak eşyası ve ağır sanayi makinelerinin sevkiyatına kaymış durumda.

Kargo hacmindeki devasa artış çevre üzerinde de ağır bir yük oluşturuyor. Yıllık teslim edilen paket sayısının 900 milyona ulaştığı ülkede, düzenli depolama alanları kapasite sınırlarına yaklaşırken günlük ortalama 39 bin ton katı atık işleniyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerde dönüşüm oranının %37,9 seviyesinde kalması, çevrim içi alışverişin yarattığı ambalaj atığı krizini daha derinleştiriyor.

Mevzuat boşlukları ve haksız rekabete karşı yasal adımlar

Rasyonel vergilendirme ve denetim mekanizmalarındaki yetersizlikler haksız rekabeti körüklüyor. Malezya'da 500 ringgit altındaki ithal ürünlere uygulanan %10'luk satış vergisine rağmen, doğrudan gönderilerin büyük kısmının vergilendirme süreçlerinden sıyrılarak pazara girmesi yabancı satıcılara haksız bir avantaj sağlıyor.

Yaşanan ticari kayıplar üzerine Malezya Başbakanlığı, yasal boşlukları kapatmak ve yerel üreticileri korumak amacıyla yeni bir e-ticaret yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında, ülke pazarında faaliyet gösteren yabancı e-ticaret platformlarına yerel temsilcilik açma, yerel işletmelerle ortaklık kurma ve istihdam sağlama gibi şartların getirilmesi hedefleniyor.