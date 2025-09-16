EABR: Rusya’da büyüme yavaşladı, Belarus geriledi

Avrasya Kalkınma Bankası (EABR), 2025’in ocak-temmuz döneminde bankaya üye ülkeler Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ermenistan için hazırladığı makroekonomik araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, yılın ilk yarısında söz konusu 7 ülkenin ekonomisinde büyüme oranları farklı dinamikler gösterdi. Bu bağlamda ekonomi Orta Asya ülkeleri ve Ermenistan'da büyürken Rusya'da yavaşladı, Belarus'ta ise geriledi.

Ermenistan'da ekonomik faaliyetler yüzde 7 arttı. Özellikle inşaat, finans ve iletişim hizmetlerindeki artış büyümede etkili olurken yatırımlardaki yüzde 25'in üzerindeki artış da ekonomik ivmeye katkı yaptı.

Belarus ekonomisi ise aynı dönemde yüzde 1,3 geriledi. Dış talebin azalması, ülkede birçok sektörde üretimin de düşmesine yol açtı ancak yüksek yatırım ve tüketici hareketliliği ekonomiyi destekledi.

Rusya'da ekonomik büyüme söz konusu dönemde yüzde 1,1 artmasına rağmen iç talebin azalması ve uzun süreli yüksek faiz oranları nedeniyle son 2 yılda kaydedilen yüksek ekonomik büyüme yavaşladı.

Kazakistan'da bu yılın ilk 6 ayında ekonomi yüzde 6,3 büyüdü. Büyümede yatırımların yüzde 16,1 artması ana faktör olurken devletin sermaye yatırımlarını artırma ve ekonomik faaliyeti canlandırmayı amaçlayan tedbirleri ülkede üretimin artmasını sağladı.

Kırgızistan ekonomisi de aynı dönemde yüzde 11,5 artışla çift haneli büyüme oranına ulaştı. Ekonomik büyümenin lokomotifi haline gelen yatırımlar yüzde 30'un üzerinde artarken bu durum ülkede sanayi, ulaşım ve inşaat sektörlerinin büyümesini olumlu etkiledi.

Özbekistan ekonomisi ise güçlü tüketim ve ihracattaki olumlu dinamikler sayesinde tüm temel sektörlerinde kaydedilen artışla bu yılın ilk yarısında yüzde 7,2 büyürken, yatırımların yüzde 21,7 arttığı Tacikistan ekonomisinde de yüzde 8,1 büyüme kaydedildi.

EABR Baş Ekonomisti Evgeny Vinokurov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu değerlendirmenin mevcut yüksek belirsizlik ortamında küresel ekonominin daha fazla kademeli soğuma için koşullara sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Vinokurov, bunun ihracat piyasasında istikrarsızlığı artırdığını ve EABR üyesi ülkelerin ihracatında önemli yer tutan bir dizi ürünlerin fiyatlarının düşmesine neden olduğunu söyleyerek, "Buna rağmen EABR üyesi ülkelerin aktif olarak yeni büyüme kaynakları yaratmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'da yatırım oranları çift haneli seviyelerde seyrediyor. Yatırım büyümesi hem iç hem dış kaynakların çekilmesiyle sağlanıyor. Bu durum bölge ülkelerinin küresel ekonominin yeni gerçeklerine uyum sağlama yeteneğinin yüksek olduğunu da ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.