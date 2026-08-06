EBay'ın geliri yüzde 15 arttı

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EBay'in ikinci çeyrek geliri yıllık yüzde 15 artarak 3,1 milyar dolara yükseldi. Analistlerin ortalama beklentisi 3,02 milyar dolar seviyesindeydi. Düzeltilmiş hisse başına kâr 1,60 dolar ile 1,51 dolarlık tahmini aştı.

eBay üzerinden satılan ürünlerin toplam değerini gösteren brüt ürün hacmi yüzde 15 artarak 22,4 milyar dolara ulaştı ve 21,6 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin aktif alıcı sayısı 30 Haziran itibarıyla 136 milyon oldu.

eBay, ikinci el giyim platformu Depop'u Etsy'den satın almak için başlangıçta açıkladığı 1,2 milyar dolar yerine 1,4 milyar dolar ödedi. Ek maliyetin mevcut çeyrek kârlılığı üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

Depop'un satın alma işleminin açıklandığı şubat ayında 7 milyon olan alıcı sayısı 9 milyona yükseldi. eBay Üst Yöneticisi Jamie Iannone, hem Depop'ta hem de eBay'de alıcı büyümesinin sağlıklı seyrettiğini söyledi.

Şirket, eylül sonunda bitecek üçüncü çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kârın en fazla 1,42 dolar olmasını bekliyor. Analistlerin ortalama tahmini 1,45 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Üçüncü çeyrek gelirinin 3,07-3,12 milyar dolar aralığında gerçekleşmesi öngörülürken piyasa beklentisi 2,97 milyar dolar olarak kaydedildi.