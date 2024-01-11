EBRD, 2023'te yatırım rekoru kırdı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ayrıca rekor hacim ve sayıda yatırım, yeşil finansman, ödemeler, özel sektöre destek ve proje sayısı ve proje sayısı bildirdi.

EBRD, 2023 yılında 464 projeyi finanse ederek banka tarihindeki en yüksek rakama ulaştı. Yatırımların yüzde 80'i özel sektörde gerçekleşti ve bu, 2023'te 10 milyar euroyu aşan rekor bir hacme karşılık geliyor.

Yeşil ekonomi finansmanı, 2023 yılında bankanın toplam yatırım hacminin yüzde 50'sini oluştururken, toplamda 6,5 milyar euroyu aşan rekor bir rakama ulaşıldı, cinsiyet etiketli projelerin payı ise yüzde 44 oldu.

Bankanın 2023'te tüm kaynaklardan sağladığı toplam yatırım miktarı olan toplam seferberlik 26,2 milyar euroya ulaştı. Buna 2,8 milyar euroluk doğrudan seferberlik ve 23,4 milyar euroluk özel dolaylı seferberlik ön rakamı da dahil.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso yaptığı açıklamada “İklim krizi, makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerginlikler gibi küresel zorlukların giderek şiddetlendiği bir ortamda, EBRD müşterilerine ve faaliyet gösterdiği ülkelere verdiği desteği hızlandırıyor" dedi.

2023 yılı, EBRD'nin faaliyet gösterdiği en büyük ekonomi olan Türkiye'nin Şubat ayında büyük hasara ve 50.000'den fazla ölüme yol açan yıkıcı depremlerle sarsılması nedeniyle banka için de önemli zorluklarla geçti.

EBRD, felaketin ekonomik etkisini azaltmak amacıyla bölgeye yönelik iki yıllık 1,5 milyar euroluk yatırım planını hızla duyurdu. Planın bir parçası olarak, EBRD bölgelerinde türünün ilk örneği olan 600 milyon euro tutarındaki Afet Müdahale Çerçevesi uygulamaya konuldu.