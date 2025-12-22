EBRD, Enerjisa'ya 200 milyon dolar kredi sağlayacak
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.'ye (Enerjisa Üretim) 200 milyon dolar (172 milyon euro) kredi sağlayarak Türkiye'nin yeşil dönüşümünü desteklemeyi planlıyor.
EBRD'den yapılan açıklamaya göre, bankanın desteği, Enerjisa Üretim'in 1 GW'lık rüzgar projesi portföyünün bir parçası olarak Muğla'da 250 MW'lık rüzgar enerjisi santrallerinin inşasını kaynak olacak.
Proje ile yılda yaklaşık 630 GWh yeşil elektrik üretilmesi ve yaklaşık 221 bin ton CO2 emisyonunun engellenmesi hedefleniyor.