EBRD, Enerjisa'ya 200 milyon dolar kredi sağlayacak

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, bankanın desteği, Enerjisa Üretim'in 1 GW'lık rüzgar projesi portföyünün bir parçası olarak Muğla'da 250 MW'lık rüzgar enerjisi santrallerinin inşasını kaynak olacak.

Proje ile yılda yaklaşık 630 GWh yeşil elektrik üretilmesi ve yaklaşık 221 bin ton CO2 emisyonunun engellenmesi hedefleniyor.