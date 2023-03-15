EBRD, Orta Avrupa için faiz indirimi beklentilerini 'iyimser' olarak nitelendirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) baş ekonomisti Beata Javorcik, Reuters'e verdiği demeçte, enflasyonun beklenenden daha yapışkan olabileceğinden, Orta Avrupa'da yakın gelecekte faiz indirimi yapılacağına dair piyasa beklentilerinin iyimser olduğunu söyledi.

Beklentiye göre, iki yıl önce faiz oranlarını artırmaya ilk başlayan Macar ve Çek merkez bankaları, enflasyonda beklenen gerilemeyle bu yıl Avrupa'da faizleri düşürmeye başlayan ilk banka olabilir.

EBRD'nin Baş Ekonomisti Beate Javorcik konu hakkında, "Bu önceki deneyimlere (son iki enflasyon düşüşü dönemi) göre, IMF çok hızlı bir enflasyon düşüşü öngörüyor. Bu anlamda, bu tahminlerin iyimser olduğunu düşünüyoruz. Bu, merkez bankalarının çok yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı görüşünün de oldukça iyimser olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.