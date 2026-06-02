EBRD'den büyüme ve enflasyon revizyonu sinyali

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilenen gelişmekte olan ekonomilerde uygulanacak devlet desteklerinin geçici ve hedefli olması gerektiği uyarısında bulundu. Renaud-Basso, daralan mali alan ve yükselen borçlanma maliyetlerinin hükümetlerin hareket kabiliyetini sınırladığını söyledi.

Reuters'a konuşan Renaud-Basso, Londra merkezli EBRD'nin cuma günü Riga'da başlayacak yıllık toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerin son altı yıldır COVID-19 pandemisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve son olarak İran savaşı gibi krizlerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Devam eden savaş nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve olası gübre arzı sıkıntılarının gıda fiyatları ile enflasyon üzerinde ilave baskı yaratabileceğini ifade eden Renaud-Basso, "Birçok ülkede mali alan artık daha sınırlı. Bu nedenle destekler en fazla etkilenen kesimlere odaklanmalı ve çok hedefli olmalı. Herkesi kapsayan geniş tabanlı önlemler oldukça maliyetli olabilir" dedi.

Büyüme aşağı, enflasyon yukarı revize edilecek

Renaud-Basso ayrıca EBRD'nin çarşamba günü yayımlanacak ekonomik görünüm raporunda büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü revize edeceğini açıkladı. Ancak yeni tahminlere ilişkin ayrıntı vermedi.

EBRD, şubat ayında yayımladığı tahminlerde faaliyet gösterdiği 41 ülke için 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,6, 2027 beklentisini ise yüzde 3,7 olarak açıklamıştı.